NFL-Play-offs: Titans AFC-Erster, 49ers und Raiders dabei - Steelers rutschen noch rein

In der Regular Season der NFL ist es diesmal erstmals bis Week 18 gegangen - und bis zum Schluss hochdramatisch geblieben. In entscheidenden Duellen ist die Entscheidung erst in der Verlängerung gefallen. Diese Teams haben es in die Play-offs geschafft ...

Mit den Tennessee Titans vor den Kansas City Chiefs Top-Team in der AFC: Ryan Tannehill. Getty Images