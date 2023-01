NFL Draft 2023: Die aktuell feststehende Reihenfolge

Mit dem Ende der Regular Season steht auch fest, wer im NFL Draft 2023 an den vorderen Positionen wählen darf. Der "First Overall Pick" gehört erstmals seit 1947 den Chicago Bears.

Dass sie beim Draft in Kansas City (27. bis 29. April 2023) die freie Auswahl haben, verdanken die Bears den Houston Texans. Diese gewannen ihr abschließendes Duell gegen die Indianapolis Colts im dramatischen Endspurt mit 32:31 und draften deshalb "nur" an 2. Quasi ein Abschiedsgeschenk von Head Coach Lovie Smith, der am Tag nach dem Spiel bei den Texans entlassen wurde. Houston hatte bereits im vergangenen Draft einen Top-5-Pick. 2022 wählten die Texans Cornerback Derek Stingley Jr. an 3.

Über hohe Picks freut man sich aufgrund des schlechten Abschneidens einstiger Trade-Partner in Seattle und Detroit. Die Seahawks, die als letztes Team am Sonntag ihr Play-off-Ticket erhielten, draften mit einem der Picks, die sie im Trade für Russell Wilson bekommen hatten, an 5. Die Lions, die Seattles Play-off-Teilnahme mit dem Sieg bei den Green Bay Packers noch ermöglichten, folgen an 6. Den Pick erhielten sie einst von den Los Angeles Rams für Quarterback Matthew Stafford. Regulär verfügt Detroit zudem über Pick Nr. 18.

Die bereits feststehende Reihenfolge für den NFL Draft 2023

1. Chicago Bears (Saisonbilanz 3:14)

2. Houston Texans (3:13:1)

3. Arizona Cardinals (4:13)

4. Indianapolis Colts (4:12:1)

5. Seattle Seahawks (via Denver Broncos, 5:12)

6. Detroit Lions (via Los Angeles Rams, 5:12)

7. Las Vegas Raiders (6:11)

8. Atlanta Falcons (7:10)

9. Carolina Panthers (7:10)

10. Philapelphia Eagles (via New Orleans Saints, 7:10))

11. Tennessee Titans (7:10)

12. Houston Texans (via Cleveland Browns, 7:10)

13. New York Jets (7:10)

14. New England Patriots (8:9)

15. Green Bay Packers (8:9)

16. Washington Commanders (8:8:1)

17. Pittsburgh Steelers (9:8)

18. Detroit Lions (9:8)

Die Reihenfolge bis zum 18. Pick steht fest, die weitere Reihenfolge ergibt sich aus dem Abschneiden der übrigen Teams in den Play-offs. Hierbei bereits sicher: Den Miami Dolphins wurde der Erstrundenpick aufgrund von Verstößen gegen NFL-Regularien entzogen, der Erstrundenpick der San Francisco 49ers (Trade vor dem Draft 2020 für die Rechte an Pick Nummer 3, mit dem Trey Lance gewählt wurde) ist inzwischen bei den Denver Broncos gelandet.