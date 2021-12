Rangnick-Joker rettet United glückliches Remis - Cristiano Ronaldo im Karten-Glück

Nach 16 Tagen Pause ist Manchester United beim Vorletzten Newcastle United nicht über ein glückliches 1:1 hinausgekommen. Cristiano Ronaldo hatte bei einer Gelben Karte Glück.

United-Interimstrainer Ralf Rangnick wechselte nach der 16-tägigen Corona-Pause im Vergleich zum 1:0 in Norwich nur zweimal: Greenwood begann für Sancho (Bank) und Varane für Lindelöf (COVID-19). Der Franzose war seit dem 30. Oktober verletzungsbedingt nicht mehr aufgelaufen. Auf der Gegenseite ließ Eddie Howe drei Ex-Bundesligaspieler auflaufen: Schär (Hoffenheim), Saint-Maximin (Hannover) und Joelinton (Hoffenheim) starteten für die Magpies.

Einer der drei lief von Beginn an heiß und brachte seine Farben früh in Führung: Nach einem Fehler von Varane trieb Longstaff die Kugel nach vorne und spielte quer auf Saint-Maximin. Der Franzose schlenzte die Kugel im Fallen aus 15 Metern in die Maschen (7.). Die Hausherren, die in der laufenden Saison erst einmal gewonnen und ihre letzten drei Partien verloren hatten, zeigten sich auch nach der Führung stabil, hatten mit ManUnited aber auch einen offensiv ideenarmen Gegner.

Zweites Newcastle-Tor zählt nicht

Hatte das Hinspiel noch ganz im Zeichen Cristiano Ronaldos gestanden, dem am vierten Spieltag bei seinem Comeback im Trikot der Red Devils prompt ein Doppelpack gelungen war, wussten er und seine Teamkollegen am Montagabend nicht viel mit der Kugel anzufangen und fingen sich stattdessen fast das 0:2: Eine Abseitsstellung von Wilson verhinderte das zweite Gegentor (39.). Zwei Minuten später kamen die Gäste zu ihrer einzigen nennenswerten Chance im ersten Durchgang: Einen Freistoß chippte Fernandes frech über die Mauer, der gestartete Greenwood scheiterte aber an Dubravka (41.).

Auch im zweiten Durchgang spielte Saint-Maximin groß auf und wirbelte die United-Abwehr ein ums andere Mal schwindelig. In der 48. Minute war der Franzose dann zentral vor dem Tor etwas überrascht und brachte so keinen Druck mehr auf den Ball - de Gea parierte dennoch klasse. Der zur Pause eingewechselte Sancho machte auf der rechten Seite etwas Dampf, gefährlich wurde es aber weiter nur vor dem United-Kasten. Fraser stellte de Gea auf die Probe (63.).

Cavani gleicht aus und rettet glücklichen Punkt

Wenige Minuten zuvor hatte Ronaldo wegen eines Frustfouls an Fraser nur Gelb gesehen - Glück für den Portugiesen, der heftig in den Zweikampf gegangen war (57.). Es entwickelte sich ein rassiges Spiel mit vielen Gelben Karten und weiteren Chancen für die Magpies: Diesmal zischte Murphys Schuss an allen und nur ganz knapp am Pfosten vorbei (68.).

Dass es am Ende trotzdem 1:1 stand, lag alleine am ebenfalls zur Pause eingewechselten Cavani, der nach einer Hereingabe von Dalot den Nachschuss über die Linie stocherte (71.). Bis zum Schluss blieben die Hausherren aber offensiv aktiv und hatten kurz vor Schluss zwei dicke Möglichkeiten: Erst zirkelte Murphy den Ball an den Pfosten, Sekunden später kratzte de Gea mit einer klasse Parade einen Schuss von Almiron aus dem Winkel (87.).

Das Unentschieden war letztendlich sehr glücklich für United, das unter Rangnick in der Liga erstmals Federn ließ. Für beide Teams geht es am Donnerstag schon weiter: Newcastle spielt bei Everton (20.30 Uhr), die Red Devils empfangen Burnley (21.15 Uhr).