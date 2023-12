Erfolgreiche Weihnachts-Revanche: Hartensteins Knicks schlagen Milwaukee

Die New York Knicks um den deutschen Center Isaiah Hartenstein haben das erste Christmas Game der NBA für sich entschieden.

Hatte am ersten Weihnachtsfeiertag Grund um Jubeln: Isaiah Hartenstein. NBAE via Getty Images

Im ersten von fünf Spielen am ersten Weihnachtsfeiertag in den USA schlugen die Knicks die Milwaukee Bucks im Madison Square Garden mit 129:122 (62:51) und nahmen damit Revanche für die Niederlage, die sie nicht mal 48 Stunden zuvor gegen das Team aus Wisconsin kassiert hatten.

Noch am Samstag waren beide Teams ebenfalls im Madison Square Garden aufeinander getroffen, da hatten sich die Bucks um ihren Superstar Giannis Antetokounmpo als eine Nummer zu groß für die Knicks präsentiert und dank einer starken Leistung ungefährdet mit 130:111 gewonnen. Antetokounmpo hatte am Samstag mit 28 Punkten geglänzt, am Montag gelangen ihm nun sogar 32 - genau wie seinem kongenialen Partner Damian Lillard.

Zum Sieg sollte es für Milwaukee aber nicht reichen, weil die Knicks früh das Tempo anzogen und klar in Führung gingen. Die Bucks kamen Ende des dritten Viertels zwar zwischenzeitlich auf vier Punkte heran, dann zog New York aber wieder davon. In der Schlussphase schmolz der Vorsprung der Knicks erneut, ernsthaft in Gefahr geriet New Yorks Erfolg aber nicht mehr. Der deutsche Nationalspieler Hartenstein steuerte zum Erfolg seines Teams elf Punkte, acht Rebounds und vier Assists bei. Überragender Akteur seines Teams war Jalen Brunson mit 38 Punkten. Brunson war bereits beim Spiel am Samstag mit 36 Punkten Topscorer gewesen und unterstrich nun seine Topform.

Für die Bucks bedeutete die Niederlage das Ende einer Siegesserie von zuvor sieben Erfolgen in Folge. Insgesamt befindet sich der Titelkandidat mit einer Bilanz von 22-8 weiterhin auf Kurs, einzig die Boston Celtics (22-6) liegen in der Eastern Conference noch vor Milwaukee. Hartenstein und die Knicks liegen nach gutem Saisonstart bei 17-12 und damit ebenfalls auf einem Play-off-Platz.