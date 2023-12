Mit dem Rücken zur Wand: Draisaitl und die Oilers drehen Spiel binnen 69 Sekunden

Die Edmonton Oilers haben beim Auswärtsauftritt in Newark Moral gezeigt und im Schlussdrittel nur gut eine Minute für drei Tore gebraucht. J.J. Peterkas Sabres antworteten auf ein 4:9 mit einem 9:3. Die NHL am Freitagmorgen.

Leon Draisaitl, Connor McDavid und Adam Erne haben binnen 69 Sekunden drei Tore erzielt und die Niederlagen-Serie der Edmonton Oilers gestoppt. Bei den New Jersey Devils lagen die West-Kanadier nach zuletzt drei Niederlagen erneut bereits 2:3 hinten, ehe das genannte Trio zu Beginn des Schlussdrittels den Spieß umdrehte. Nach exakt 100 Sekunden im dritten Abschnitt glich McDavid mit seinem zwölften Saisontreffer aus, Draisaitl (20:31 Minuten Eiszeit, zwei Torschüsse) ließ 42 Sekunden später das 4:3 folgen - es war das 14. Saisontor des Kölners. Wiederum 27 Sekunden später stellte Erne mit seinem Premierentor in dieser Saison auf 5:3.

Den Schlusspunkt zum 6:3 am Donnerstagabend setzte Ryan McLeod mit seinem zweiten Treffer in dieser Partie gegen seinen älteren Bruder Michael McLeod. Der Sieg stockt das Konto der Oilers auf 29 Punkte auf - sieben Zähler Rückstand sind es aktuell bis zum zweiten Wildcard-Spot in der Western Conference.

Torflut in Buffalo - McKinnon macht vier Tore

Auch J.J. Peterka (16:31 Minuten, ein Schuss) und die Buffalo Sabres betrieben Wiedergutmachung. Zwei Tage nach dem 4:9 gegen die Columbus Blue Jackets gewannen die Sabres 9:3 gegen die Toronto Maple Leafs. Peterka bereitete den Treffer zum 7:3 vor, es war seine zwölfte Vorlage in dieser Spielzeit. Kyle Okposo und Jeff Skinner trafen jeweils doppelt für den Drittletzten der Eastern Conference.

Tim Stützle (22:23 Minuten, fünf Schüsse) und die Ottawa Senators gaben eine 4:2-Führung noch aus der Hand und unterlagen den Colorado Avalanche 4:6. Stützle gab die Vorlage zum zwischenzeitlichen 1:1 und kommt bereits auf 25 Assists in dieser Saison. Die Senators sind mit nur 22 Punkten Letzter im Osten. Für die "Avs" avancierte einmal mehr Nathan McKinnon zum Matchwinner. Der Superstar knipste gleich viermal, legte ein weiteres Tor auf und hat nun in 17 Spielen in Serie gepunktet.

Ovechkin beendet Durststrecke

Routinier Alex Ovechkin (38) beendete indes seine Durststrecke. Der Russe traf beim 3:2-Sieg der Washington Capitals über die Columbus Blue Jackets kurz vor Ende der Overtime zum Sieg und war erstmals nach 14 Spielen wieder erfolgreich. "Ovi" erhöhte sein Torekonto in der NHL auf 828 Treffer und ist weiter auf der Jagd nach dem Gretzky-Rekord (894).