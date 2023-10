Peterkas Führungstor zu wenig für die Sabres - Teravainens Gala

Den Titelverteidiger hat es erwischt, die Vegas Golden Nights kassierten gegen Chicago die erste Niederlage. Buffalos Statistik erlitt einen Dämpfer, ganz düster ist die Bilanz von San Jose - zwei Finnen zeigten sich dafür hauptverantwortlich. Die NHL am Samstag.

Dritter Hattrick in der NHL: Teuvo Teravainen besiegte die Sharks fast im Alleingang. IMAGO/USA TODAY Network

Teravainen nicht zu stoppen

Die Hoffnung der Sharks, im achten Anlauf endlich den ersten Sieg zu schaffen, zerstob in Carolina. Die Hurricanes fegten in Person von Teuvo Teravainen über die Kalifornier hinweg, der Finne erzielte beim 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) alle drei Treffer für die Gastgeber - es war der dritte Hattrick des Flügelstürmers in der NHL.

Peterka eröffnet, Haula setzt den Schlusspunkt

Auch JJ Peterka traf am Freitagabend, sein feines Solo mit wuchtigem Abschluss bedeutete die Führung für Buffalo in New Jersey, die allerdings nicht lange halten sollte - Alexander Holtz konterte für die Devils wenig später (1:1). Das gleiche Spielchen gab es noch einmal im ersten Drittel, nachdem Tage Thompson für die Säbel erneut zugeschlagen hatte (16.), egalisierte diesmal Jesper Bratt prompt (17.).

Erik Haula war schließlich der entscheidende Mann des Abends, der finnische Stürmer sorgte für die erste Führung New Jerseys (34.) und setzte auch den Schlusspunkt zum 5:4 (55.). Zwischenzeitlich hatte sich Buffalo mit dem jeweiligen Ausgleich gegen die Niederlage gestemmt. Vergeblich - nach acht Spielen ist das Team um Peterka mit einer Bilanz von 3:5 Siegen nun die schlechteste Mannschaft im Osten.

Kurashev spuckt Vegas erstmals in die Suppe

Nicht die beste Mannschaft, aber weiterhin ganz vorne mit dabei sind die Vegas Golden Knights, auch wenn es den Titelverteidiger nach sieben Erfolgen zum Start nun gegen Chicago überraschend mit der ersten Niederlage erwischte. Beim 3:4 (2:2, 0:0, 1:1, 0:1) verspielte das Team aus der Spielerstadt eine 2:0-Führung. Die Blackhawks zeigten sich wehrhaft, drehten den Spieß um, ehe bei den Golden Knights nach Shea Theodores Ausgleich die Hoffnung auf den achten Sieg im achten Match lebte. In der Overtime aber nutzte Philipp Kurashev ein Powerplay zum erst zweiten Sieg Chicagos.