Trotz Elfer-Fehlschuss: Neuseeland holt seinen ersten WM-Sieg der Geschichte

Co-Gastgeber Neuseeland hat vor über 42.000 Zuschauern zum Auftakt der Frauen-WM sein erstes WM-Spiel gewonnen - dank Zielspielerin Wilkinson und trotz des Lattenkrachers seiner Rekordspielerin Percival.

Normalerweise wird im Eden Park in Auckland Rugby gespielt. An diesem Donnerstag wurde das 50.000 Plätze fassende Stadion jedoch zum Austragungsort des Eröffnungsspiels der neunten Frauenfußball-Weltmeisterschaft. Eingehüllt in eine einzigartige Atmosphäre standen sich Neuseeland und Norwegen gegenüber.

Einzigartig auch deshalb, weil nach dem Anpfiff und vorausgegangener Schweigeminute - bei der man den Opfern einer Schießerei in Auckland gedacht hatte - zunächst weiter Stille herrschte im Stadion. Lediglich wenn die Neuseeländerinnen in Ballbesitz kamen, wurde es ganz plötzlich laut.

Tolle Zweikampfführung: Ferns halten dagegen

Das war aber in Halbzeit eins immer wieder der Fall. Und zwar öfter als erwartet, waren doch die Norwegerinnen als Favorit in das Duell gegangen. Doch Neuseeland, das seinen letzten Test vor der WM mit 0:1 gegen Italien verloren hatte, hielt von Anfang an gut dagegen, gewann viele zweite Bälle und beschäftigte insbesondere mit steilen Pässen auf Zielspielerin Wilkinson die gegnerische Abwehr.

Norwegen, das beim 3:3 gegen Schweden im letzten Freundschaftsspiel vor dem Turnier noch zu einem richtigen Torfestival beigetragen hatte, fand nur schleppend in die Partie. Hinten stand das Team von Trainerin Hege Riise zwar gut, vorne fehlten jedoch die Ideen gegen zweikampfstarke "Football Ferns". Die beste Gelegenheit im ersten Abschnitt hatte Maanum, deren Schuss aus aussichtsreicher Lage und nach überlegter Kopfball-Ablage von Starspielerin Hegerberg knapp über die Latte rauschte (20.).

Blitzstart nach der Pause - Wilkinson schiebt ein

Im zweiten Abschnitt legte der Co-Gastgeber dann los wie die Feuerwehr. Als Norwegen gedanklich noch in der Kabine schien, enteilte Hand auf der rechten Seite Gegenspielerin Harviken und hatte dann das Auge für Wilkinson, die trocken zum 1:0 einschob und damit den Eden Park Kopf stehen ließ.

Auch in der Folge bekamen die gut 42.000 Zuschauerinnen und Zuschauer eine euphorisierte, geradezu beflügelte neuseeländische Nationalmannschaft zu sehen, die ihren Gegner weit vom eigenen Tor fernhielt und immer wieder auch eigene Angriffe inszenierte.

Aus dem Nichts setzte Norwegen wieder ein Ausrufezeichen. Erneut war es Maanum, die das Glück an diesem Tag nicht gepachtet hatte, und den Ball aus aussichtsreicher Lage links am Tor vorbeischob (59.). Die beste Chance des Tages hatte jedoch Bayern-Verteidigerin Tuva Hansen, die mit ihrem Innenristschuss an der Latte scheiterte (81.).

Percival vergibt vom Punkt, aber Neuseeland rettet den Sieg

Ein paar Minuten zuvor hatte die unermüdliche Antreiberin Percival aus dem Rückraum die Vorentscheidung liegen lassen (76.), ehe sie kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit wieder in den Fokus geriet. Weil Tuva Hansen der Ball im Strafraum an die Hand gesprungen war, entschied Schiedsrichterin Yoshimi Yamashita nach einem VAR-Hinweis auf Strafstoß, den Neuseelands Rekordspielerin übernahm. Doch Percival setzte den Ball an die Latte (90.).

Die nächste schlechte Nachricht folgte zugleich: Neun Minuten Nachspielzeit wurden angezeigt, aus denen sogar noch zehn werden sollten. Aber trotz des finalen Aufbäumens der Norwegerinnen brachte der Underdog seinen überraschenden Auftaktsieg über die Zeit. Am 2. Spieltag spielt Neuseeland dann bereits am Dienstag (25. Juli) um 7.30 Uhr gegen die Philippinen, um 10 Uhr trifft Norwegen auf die Schweiz.