Neunter Neuzugang: Sandhausen verpflichtet "flexiblen" Fuchs

Zweitliga-Absteiger SV Sandhausen bastelt weiter intensiv am Kader für die kommende Drittliga-Spielzeit. Mit Alexander Fuchs hat der SVS bereits den neunten Neuzugang vorgestellt.

Die vergangenen eineinhalb Jahre waren für Alexander Fuchs von vielen Verletzungen geprägt. Der Mittelfeldspieler, der aus der Jugend des TSV 1860 München stammt, kam nach einer Hüftverletzung in der abgelaufenen Spielzeit nur für die Zweitvertretung von Austria Klagenfurt in der vierten österreichischen Spielklasse zum Einsatz, will nun aber beim SV Sandhausen neu angreifen.

"Ich bin sehr dankbar für die Chance, die ich beim SVS erhalte. Ich kann es kaum erwarten, wieder auf dem Platz zu stehen und mit den Jungs zu arbeiten", erklärt der 26-Jährige in einer Vereinsmitteilung nach seiner Unterschrift beim SV Sandhausen, wo er nach Joseph Charles Richardson II, Rouwen Hennings, Alexander Mühling, Luca Zander, Max Geschwill, Tim Maciejewski, Sebastian Stolze und Tim Knipping bereits der neunte Sommer-Neuzugang ist.

Imhof kennt Fuchs aus gemeinsamen Zeiten

"Ich kenne Alex aus meiner Zeit bei Klagenfurt und bei 1860 München. Es ist für uns ein großer Vorteil, dass er im Mittelfeld vielseitig einsetzbar ist. Alex hat das Potential, zu unserer Überraschung der Saison zu werden“, sagt Matthias Imhof, Sportdirektor des SV Sandhausen, der bei den Münchner Löwen von 2010 bis 2015 als Nachwuchskoordinator und in Klagenfurt von 2020 bis zu seinem Dienstantritt in Sandhausen als Sport-Geschäftsführer tätig war.

"Ich freue mich darauf, mit Alex zu arbeiten. Er ist ein sehr flexibler Spieler im zentralen Mittelfeld, der neben seiner Dynamik auch mit seiner Charakterstärke zu überzeugen weiß", freut sich auch Cheftrainer Danny Galm über den Neuzugang, der während seiner Zeit beim 1. FC Nürnberg (2017 - 2020) unter Trainer Michael Köllner auch neun Partien in der Bundesliga (ein Tor) absolvieren konnte.