Neun Dreier, 41 Punkte: Furiose Clark führt Iowa ins Final Four

So richtig heiß wird die March Madness immer erst im April. Caitlin Clark hat dies einmal mehr bewiesen und die Basketballerinnen der University of Iowa mit einer grandiosen Vorstellung ins Final-Four-Turnier geführt - Revanche inklusive.

Mit der Schere am Netz: Caitlin Clark lässt sich nach ihrer Gala gegen LSU in Albany feiern. Getty Images

Caitlin Clark reitet den Hypetrain immer weiter. Nächster Halt: Final Four. Die Ausnahmekönnerin der Iowa Hawkeyes führte ihr Team bei ihrem letzten Anlauf mit einer unwiderstehlichen Vorstellung zum 94:87-Erfolg über die Tigers der Louisiana State University. 41 Punkte - darunter neun Dreier -, zwölf Assists und sieben Rebounds waren einfach zu viel für den entthronten und frustrierten Titelverteidiger. Nach dem Finalsieg der LSU Tigers im Vorjahr über eben jene Caitlin Clark und ihre Hawkeyes wird es 2024 einen anderen Champion geben im College-Basketball der Frauen.

Clark ist die große Hoffnung im Frauen-Basketball weltweit. Die 22-jährige Aufbauspielerin und Vollstreckerin in Personalunion wird nach dieser College-Saison in die Profiliga WNBA wechseln - und am 15. April wahrscheinlich von den Indiana Fever als Nummer eins im Draft gepickt. Ihre Leistungen in den vergangenen vier Jahren für die Hawkeyes haben die Hallen gefüllt, den Fokus etwas von den Männern abgelenkt, die aktuell ebenfalls in die heiße Phase der College-Saison eingebogen sind.

Reese fliegt vom Court - Gegnerische Trainerin froh über Clarks College-Abschied

Clark unterstrich ihr Können gegen die LSU Tigers, durchaus angetrieben von der Finalniederlage im Vorjahr, als die Hawkeyes vor einer Rekord-TV-Kulisse von über zehn Millionen Menschen und verbunden mit einigen Nebengeräuschen auf und neben dem Platz mit 85:102 unterlagen. Beim Regional-Finale in Albany, US-Bundesstaat New York, stellte sie LSU-Star Angel Reese (17 Punkte, 20 Rebounds) vor allem mit zum Teil verwegenen Dreiern in den Schatten. Als Reese in der Schlussphase wegen zu vieler Fouls vom Platz gestellt wurde, winkten die Hawkeyes-Fans zynisch zum Abschied - auch für sie war es eine Revanche. Tigers-Coach Kim Mulkey sagte nach dem Spiel zu den Medien mit einem Lachen, dass sie froh sei, dass Clark in die WNBA wechselt. Zu dominant war dieses Basketball-Phänomen am Montag einfach wieder.

Die Profiliga ist für Clark momentan noch kein Thema, dafür sei sie "zu sehr Wettkämpferin" und will ihre zu Ende gehende College-Laufbahn noch genießen. Nach Albany kommt Cleveland, Ohio - dort steigt das Final-Four-Turnier. Nächster Gegner sind die UConn Huskies um die ebenfalls 22-jährige Paige "Buckets" Bueckers (28 Punkte), die sich in den Portland-Regionals als Nummer 3 gegen die topgesetzten USC Trojans mit 80:73 durchboxten. Die South Carolina Gamecocks und Underdog NC State Wolfpack messen sich im ersten Halbfinale. Die beiden Siegerteams kämpfen dann im großen Finale um den NCAA-Titel.