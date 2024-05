Neun Abgänge: Mainzer U 23 wird auf links gekrempelt

Die Bundesliga-Reserve des 1. FSV Mainz 05 steht vor einem Umbruch. Im Sommer werden den Verein neben Co-Trainer André Hainault auch insgesamt neun Spieler verlassen.

Auf der Zielgeraden der laufenden Regionalliga-Saison hat der 1. FSV Mainz 05 II aus einer durchwachsenen Saisonleistung noch ein einigermaßen zufriedenstellendes Endergebnis gezaubert. Mit nur zwei Niederlagen aus den letzten acht Partien tüteten die Mainzer Jungprofis frühzeitig den Klassenerhalt ein und stehen mittlerweile mit 47 Punkte im gesicherten Tabellenmittelfeld. Bei einem Sieg am letzten Spieltag gegen Schlusslicht TuS Koblenz könnte das Team von Benjamin Hoffmann sogar die Punkteausbeute der Vorsaison (48 Punkte) überbieten.

Top-Torjäger und Co-Trainer gehen

Dennoch wird sich im Sommer einiges ändern bei der Bundesliga-Reserve. Wie die Mainzer am Donnerstagnachmittag bekanntgaben, werden im Sommer insgesamt neun Spieler den Verein verlassen. Die beiden Torhütern Tristan Mohn und Aki Koch sowie Keanu Kraft, Lasse Wilhelm, Juraj Hartmann, Marc Richter, Timothé Rupil, Ivan Martinovic und Top-Torjäger Danny Schmidt (Wechsel zu Fortuna Düsseldorf steht bereits fest) werden künftig nicht mehr das Mainzer-Trikot tragen. Auch Co-Trainer André Hainault räumt seinen Posten und wird durch den derzeitigen U-19-Co-Trainer Christog Babatz ersetzt.

"Allen, die uns verlassen, wünsche ich alles Gute und viel Erfolg für ihren weiteren Weg“, sagt Volker Kersting, Direktor Nachwuchs beim FSV. "Wir verabschieden uns auch in diesem Jahr von Spielern, die, wie Lasse Wilhelm, Danny Schmidt, Aki Koch oder Keanu Kraft, teilweise über ein Jahrzehnt das Trikot von Mainz 05 getragen haben und erfolgreich ihren Weg durch unser Nachwuchsleistungszentrum gegangen sind. Das spricht für unsere Herangehensweise, vor allem aber für die Jungs, die hoffentlich viele der Dinge, die sie in ihrer Zeit am Bruchweg gelernt haben, sportlich und persönlich für ihre Zukunft nutzen können."