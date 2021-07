Neugebauer und Elfert nicht mehr beim TSV Havelse

Jannis Neugebauer und Nikos Elfert werden den TSV Havelse verlassen. Wie der Drittligist am Dienstag mitteilte, haben die beiden 20-Jährigen ihre Verträge aufgelöst.

Neugebauer und Elfert spielten bereits in der Jugend des TSV und stießen 2020 zum Profiteam. In der Saison 2020/21 in der Regionalliga Nord, an dessen Ende der Aufstieg in die 3. Liga stand, kamen beide Mittelfeldakteure auf je einen Einsatz.

"Für die Entwicklung unserer beiden ehemaligen Jugendspieler ist jetzt Spielpraxis im Herrenbereich wichtig. Die wollen wir beiden ermöglichen. Wir werden die Jungs und ihre Entwicklung im Auge behalten", sagte der sportliche Leiter des TSV Havelse, Matthias Limbach.