Neues Tattoo? Emerson schreibt Europapokal-Geschichte

West Ham Uniteds Europa-Conference-League-Triumph war in vielerlei Hinsicht historisch. Linksverteidiger Emerson gelang sogar ein Novum - das bald noch ein anderer schaffen kann.

Schon wieder Europapokalsieger: Emerson nach dem Triumph in der Europa Conference League am Mittwoch. IMAGO/Cover-Images

Man tritt Emerson wahrscheinlich nicht zu nahe, wenn man sich schwertut, ihn als Topstar im Weltfußball zu bezeichnen. Doch die Titelsammlung des 28 Jahre alten Linksverteidigers sagt eigentlich etwas anderes. Und nun schrieb er auch noch Europapokal-Geschichte.

Am Mittwochabend gewann Emerson mit West Ham United die Europa Conference League. Damit ist der italienische Nationalspieler der erste Spieler, der in allen drei aktuellen Europapokal-Wettbewerben triumphiert hat - wobei die Conference League erst ihre zweite Saison erlebte.

"Ich habe immer Platz für weitere Trophäen-Tattoos"

2019 hatte er mit dem FC Chelsea als Stammspieler die Europa League gewonnen (4:1 gegen Arsenal), zwei Jahre später unter Trainer Thomas Tuchel als Ergänzungsspieler auch die Champions League (1:0 gegen Manchester City). Und dazwischen war er 2020 mit Italien auch noch Europameister geworden.

Nun, beim 2:1-Sieg gegen die AC Florenz in Prag, spielte Emerson durchaus überraschend von Beginn an und trug über 90 Minuten seinen Teil zum ersten Europapokal-Triumph der Hammers seit 1965 bei. Als nächstes könnte für den gebürtigen Brasilianer ein Termin in einem Tattoostudio anstehen. Seine rechte Wade zieren bereits der EM- und der Champions-League-Pokal. "Ich habe immer Platz für weitere Trophäen-Tattoos", hatte er vor dem Finale der "Times" gesagt.

Zieht Mkhitaryan am Samstag nach?

Fast wäre ihm ein anderer Spieler mit dem Europapokal-Dreierpack übrigens zuvorgekommen: Tammy Abraham gewann mit Emerson 2021 die Champions und im vergangenen Jahr mit der AS Rom die Europa Conference League, verpasste in der vergangenen Woche aber mit den Römern den Europa-League-Titel gegen den FC Sevilla (1:4 i.E.).

Und schon am Samstag hat der nächste Profi die Chance, mit Emerson gleichzuziehen: Der Ex-Dortmunder Henrikh Mkhitaryan, Europa-League-Sieger 2017 mit Manchester United und Conference-League-Sieger mit der AS Rom 2022, spielt mit Inter Mailand gegen Manchester City um die Champions-League-Trophäe.