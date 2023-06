Neues Abenteuer in Österreich: Morgalla verlässt 1860

Leandro Morgalla verlässt 1860 München in Richtung Salzburg. Doch er wird zunächst in der österreichischen 2. Liga für den FC Liefering spielen.

Innenverteidiger Leandro Morgalla verlässt 1860 München und wechselt zu RB Salzburg. Das gaben beide Vereine am Freitag bekannt. Demnach unterschrieb der 18-jährige Youngster beim österreichischen Serienmeister einen langfristigen Vertrag bis 2028.

Vertrag bis 2028 bei RB Salzburg

"Ich bin sehr glücklich und dankbar, dass mir der TSV 1860 München ermöglicht, dass ich meinem Traum einen großen Schritt nähergekommen bin", erklärte Morgalla, der bei den Löwen seit 2014 sämtliche Nachwuchsteams durchlief. "Ich habe hier eine großartige Ausbildung genossen, sowohl fußballerisch als auch menschlich."

In der vergangenen Saison entwickelte sich Morgalla, der auch schon fünfmal für die deutsche U-19-Nationalmannschaft spielte, bei 1860 zu einem festen Bestandteil des Kaders und absolvierte in der Meisterschaft 31 Partien. "Durch die zahlreichen Einsätze als Stammspieler in der 3. Liga habe ich viel Vertrauen meiner Trainer erlebt und konnte mich dadurch schnell entwickeln", meinte Morgalla, der sich nun auf die neue Aufgabe in Salzburg freue. Dort wird er zunächst beim Kooperationsverein FC Liefering in der 2. Liga auflaufen.