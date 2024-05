Neuerung im deutschen Basketball: Wie funktionieren die Play-Ins?

Die reguläre Saison in der BBL ist durch, die meisten Play-off-Teilnehmer stehen fest - doch Bayern und Alba Berlin warten noch auf ihre Gegner. Die werden erst in den neu eingeführten Play-Ins ermittelt. Wie läuft das ab?

Mehr Spannung, gesteigerte sportliche Attraktivität: Das erhofft sich die BBL mit den zu dieser Saison neu eingeführten Play-Ins. Qualifizierten sich in den vergangenen Jahren einfach die besten acht Teams der regulären Saison für die Play-offs, müssen nun einige Teams eine Extra-Schicht einlegen.

"Das ist nochmal eine Spannungselement", erklärt BBL-Geschäftsführer Stefan Holz der Deutschen Presseagentur. Die Liga habe sich über mehrere verschiedene Modi Gedanken gemacht, sich am Ende für das aus der NBA bekannte System entschieden. "Wir haben über Pre-Play-offs und Play-Ins nachgedacht und hatten verschiedenste Varianten auf dem Tisch. Wir haben das nicht von vornherein abgekupfert. Das ist unser Prozess, wir sind auf dieselbe Lösung gekommen wie die NBA", so Holz.

Modus der Play-Ins: So läuft die Play-off-Qualifikation

Doch wie genau läuft der Modus in der NBA - in der die Play-Ins bereits seit 2021 Teil der Saison sind - und in der BBL ab? Statt wie bisher acht sind nur noch die sechs besten Teams der regulären Saison sicher für die Play-offs qualifiziert. Die letzten zwei Tickets für die Play-offs werden nach dem Ende der regulären Saison dann in den Play-Ins unter vier Mannschaften ausgespielt.

An den Play-Ins nehmen die Plätze 7 bis 10 aus der regulären Saison teil - im Gegensatz zu den Vorjahren dürfen sich also auch die Neunt- und Zehntplatzierten Hoffnungen auf die Play-offs machen. Für sie ist die Hürde allerdings etwas größer: Sie müssen zwei von zwei Spielen gewinnen, um die Play-offs zu erreichen, den Siebt- und Achtplatzierten reicht ein Sieg.

Genauer gesagt trifft zunächst der Siebte auf den Achten - der Sieger dieses Duells hat sein Play-off-Ticket sicher. Zudem spielt der Neunte gegen den Zehnten, Heimvorteil hat jeweils das Team mit der besseren Saisonbilanz. Anschließend spielt der Verlierer aus dem 7/8-Matchup gegen den Sieger aus dem 9/10-Duell um den letzten verbliebenen Play-off-Platz. Es finden also insgesamt drei Play-In-Spiele statt.

Diese Teams stehen in den Play-Ins der BBL

Im Premierenjahr der Play-Ins kämpfen die Telekom Baskets Bonn, die MHP Riesen Ludwigsburg, die Baskets Oldenburg sowie die Hamburg Towers um die letzten zwei Play-off-Plätze. Dabei treffen Bonn (7.) und Ludwigsburg (8.) aufeinander, der Sieger ist direkt weiter. Der Verlierer trifft dann auf den Gewinner der Partie Oldenburg (9.) gegen Hamburg (10.).

Auf wen die Sieger der Play-Ins in den Play-offs treffen, steht schon jetzt fest. Der Sieger aus dem Duell zwischen dem Siebten und dem Achten trifft auf den BBL-Zweiten - also Alba Berlin. Bayern München, das beste Team der regulären Saison, bekommt es in der ersten Runde dann mit dem letzten Play-off-Teilnehmer zu tun. Die "normalen" Play-offs finden wie gewohnt im Best-of-Five-Modus statt.

Wann finden die Spiele der Play-Ins statt?

Nachdem am Sonntag die reguläre Saison mit dem 34. und letzten Spieltag ihren Abschluss fand, geht es bereits am Dienstag mit den Play-Ins weiter. Um 18.30 Uhr steht das Duell zwischen Oldenburg und Hamburg auf dem Programm. Um 20.30 Uhr geht es mit der Entscheidung zwischen Bonn und Ludwigsburg weiter.

Das letzte Play-off-Ticket wird dann am Donnerstag vergeben, wenn um 20 Uhr der Verlierer des 7/8-Duells den Gewinner aus dem 9/10-Duell empfängt. Die richtigen Play-offs beginnen dann am Freitag.

Play-Ins der BBL: Übertragung im TV und Livestream

Wie auch in der regulären Saison liegen die Übertragungsrechte beim Streaming-Dienst Dyn, auf dem alle Play-In-Spiele sowie alle Play-off-Partien live zu sehen sind. Das Angebot ist allerdings kostenpflichtig.

Die Play-off-Serien in der BBL 2023/24 im Überblick

FC Bayern Basketball (1) - tba

Alba Berlin (2) - Bonn (7) / Ludwigsburg (8)

Chemnitz 99ers (3) - Rasta Vechta (6)

ratiopharm Ulm (4) - Würzburg Baskets (5)