Neuerliche Operation könnte Alabas EM-Traum endgültig platzen lassen

Österreich-Kapitän David Alaba hat einen Rückschritt in seinem Heilungsprozess erlitten. Spanischen Medienberichten zufolge soll sich der Real-Star einer Arthroskopie unterzogen haben, welche sein geplantes Comeback um weitere zwei Wochen verzögern wird. Die EM ist damit in noch größerer Gefahr, nun soll ein "Wechsel" in den Betreuerstab im Raum stehen.

Nach seinem Kreuzbandriss im Dezember war David Alaba am Weg zurück. Nun stoppt ihn eine neuerliche Operation. GEPA pictures