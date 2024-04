"Neuer Weg" in Oberhausen: Kiels Talentförderer Gunkel wird RWO-Trainer

Die Trainersuche des SC Rot-Weiß Oberhausen ist beendet: Zur kommenden Saison wird Sebastian Gunkel die Kleeblätter coachen, der bisher in der Regionalliga Nord die U 23 von Holstein Kiel anleitete.

Lange hat Rot-Weiß Oberhausen gesucht, geplante Fristen verschoben, doch jetzt steigt analog zur Papstwahl im Vatikan weißer Rauch über der Lindnerstraße auf: Sebastian Gunkel wird ab kommender Saison RWO trainieren. Der aktuelle Interimscoach Mike Terranova wird sich dann wieder seinen eigentlichen Aufgaben im Jugendbereich zuwenden können.

Der 48-Jährige erblickte in Mainz das Licht der Welt und coacht seit 2020 die zweite Mannschaft von Holstein Kiel, die sich unter Gunkels Regie in der Spitzengruppe der Regionalliga Nord etabliert hat. "Sebastian hat uns in unseren Gesprächen mit seinem Konzept rundum überzeugt. Sebastian bringt alles mit, um in den nächsten Jahren Erfolg in Oberhausen zu haben", zeigt sich Sport-Vorstand Klaus-Werner Conrad in einer Meldung überzeugt.

Der Sportliche Leiter Dennis Lichtenwimmer-Conversano geht ins Detail: "Mit der Wahl von Sebastian Gunkel gehen wir einen neuen Weg in Oberhausen. Er hat in Kiel über einen längeren Zeitraum bewiesen, dass er eine Mannschaft aus vor allem jungen und einigen erfahrenen Spielern weiter formen und entwickeln kann. Gepaart mit unserer zukünftigen Spielidee, proaktiven, intensiven sowie mutigen Offensivfußball zu spielen, sind das genau die Attribute, die wir für unseren Cheftrainer-Posten gesucht haben."

Gunkel möchte im Moment gar nicht so viel zur neuen Aufgabe sagen, sondern mit Anstand die letzten Wochen in Kiel bestreiten. Dennoch äußert er sich schon jetzt kurz zum Wechsel nach Oberhausen: "Rot-Weiß Oberhausen ist ein Traditionsklub mit Bundesliga-Vergangenheit, dessen Name noch immer einen sehr guten Klang hat. Ich freue mich, dass ich diesen Verein ab Sommer in der unheimlich attraktiven Regionalliga West trainieren darf."