Neuer und ein mögliches Elfmeterschießen: "Wir sind auf alles vorbereitet"

Der FC Bayern ist gefordert und so nah am Endspiel in der Champions League wie lange nicht mehr. Ein Bonus auf Seiten der Münchner ist gewiss die Erfahrung ihres Trainers und Kapitäns.

Aus Madrid berichten Frank Linkesch und Georg Holzner

An solchen Tagen wie an diesem Mittwoch ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ein oder die Torhüter in den Mittelpunkt rücken. Manuel Neuer, Bayerns Kapitän, hat dies schon mehrmals eindrucksvoll unter Beweis gestellt: dann da zu sein, wenn er dringend benötigt wird. Ob im Champions-League-Finale 2013, im WM-Finale 2014 oder eben im Königsklassen-Halbfinal-Rückspiel 2012, als er im Elfmeterschießen erst gegen Cristiano Ronaldo und dann gegen Kaka parierte - und damit den Einzug ins deutsche Endspiel im Wembley sorgte.

Diese Erfahrung ist enorm viel wert, haben in dieser Bayernmannschaft wenige. Denn: Diesmal könnte es wieder so kommen - und die Münchner auf ihren Keeper angewiesen sein. Natürlich bereitet sich der fünfmalige Welttorwart auch auf ein mögliches Elfmeterschießen vor. "Es ist ein Halbfinale, ein K.-o.-Spiel, da sind wir Torhüter auf alles vorbereitet. Auch wir als Mannschaft sind darauf vorbereitet, dass es 120 Minuten oder ins Elfmeterschießen gehen kann."

Die Uhr jedenfalls wird nach dem 2:2 auf null gestellt. Das ist bei einem Remis aus den ersten 90 Minuten spätestens seit der Abschaffung der Auswärtstorregel der Fall. Real Madrid gehört allein der Heimvorteil. Dass die Königlichen in ihrem Stadion bezwingbar sind, weiß Trainer Tuchel. Er ist der bislang letzte Coach, dem es gelang, in der Champions League im Estadio Bernabeu zu gewinnen. Außerdem hat er noch nie ein K.-o.-Spiel in Madrid verloren - ebenso wenig wie ein Halbfinale in seiner gesamten Karriere.

Die Erfahrung von Tuchel und Neuer kann in jedem Fall ein Vorteil für die Bayern sein - zumindest ist es ein statistischer Mutmacher auf dem Papier.