Neuer Trainer zur Winterpause: SV Deutz stellt Daniel Costantino vor

Trainerwechsel in der Mittelrheinliga: Daniel Costantino wird Interimstrainer Marco Kaspers zur Winterpause bei der SV Deutz 05 ablösen.

Die Lage der SV Deutz 05 ist prekär. Mit nur acht Punkten belegen die Kölner den 15. Platz in der Mittelrheinliga, einer von sechs Abstiegsplätzen. Ein Trainerwechsel soll das Ruder in der Rückrunde noch herumreißen. Neu an der Seitenlinie ist Daniel Costantino, wie der Verein am späten Dienstagabend in einer Meldung bekannt gab.

Aber geht da überhaupt noch etwas? Elf Zähler liegen die Kicker vom Rheinufer bereits hinter dem rettenden zwölften Rang zurück. Eine schier unmögliche Aufgabe. Dennoch bleiben die Verantwortlichen positiv. "Er ist der richtige Trainer, um unsere junge Mannschaft zu formen. Ich freue mich sehr, dass es mit Daniel funktioniert hat und traue ihm zu, das Ziel Klassenerhalt mit der Mannschaft zu erreichen", sagt Marco Kaspers, der interimsweise auf der Trainerbank nach der Trennung von Michael Gouram Platz nahm und auch in die Suche seines Nachfolgers involviert war.

Debüt nach der Hinrunde

Auch Björn Rosenthal findet nur lobende Worte für den neuen Coach. "Daniel hat einen ausgesprochen klaren Blick auf unsere Mannschaft, die sportliche Situation und die damit verbundenen Aufgaben. Er bringt als A-Lizenz-Inhaber die nötige fachliche Expertise mit und verfügt darüber hinaus über ein ausgezeichnetes Netzwerk", so der Vorstand. Mindestens genauso ausschlaggebend für die Entscheidung pro Costantino sei gewesen, dass er in den Verhandlungsgesprächen "empathisch, fokussiert und überaus motiviert" aufgetreten sei. Der 39-Jährige passe menschlich sehr gut zur SV Deutz. "Wir sind davon überzeugt, dass er die richtige Personalie ist - sowohl kurzfristig mit Blick auf den Klassenerhalt, als auch langfristig hinsichtlich des sportlichen Aufbaus des Vereins", so Rosenthal.

Costantino wird sein Amt direkt im Anschluss an das letzte Spiel der Hinrunde am 7. Dezember antreten. "Ich freue mich sehr auf die anspruchsvolle Aufgabe und darauf, mit der Mannschaft zu arbeiten. Wir werden alles Mögliche investieren, um den Verein weiterhin in der Mittelrheinliga zu etablieren und den sportlich eingeschlagenen Weg darüber hinaus konstant weiterzuentwickeln", so Daniel Costantino, der zuletzt vier Jahre beim SC Borussia Lindenthal-Hohenlind in der Verantwortung stand.