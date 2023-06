Neuer Trainer für Napoli: Rudi Garcia folgt auf Spalletti

Die Diskussionen, wer Luciano Spalletti bei der SSC Neapel beerben wird, haben ein Ende. Rudi Garcia, der zuletzt Cristiano Ronaldo in Saudi-Arabien trainierte, wird neuer Trainer.

Seine letzte Station in Europa hieß Olympique Lyon: Rudi Garcia. imago images/PanoramiC

Die SSC Napoli hat einen neuen Trainer. Wie der italienische Meister am Donnerstagabend bekanntgab, wird Rudi Garcia künftig die Geschicke bei den Azzurri leiten. Zuvor hatte Meistertrainer Luciano Spalletti etwas überraschend um ein Sabattical gebeten.

Rudi Garcia soll nun an die jüngste Erfolgsstory anknüpfen, die Anfang Mai im ersten Meistertitel seit 33 Jahren mündete. Zudem stießen die Himmelblauen bis ins Viertelfinale der Champions League vor.

Rudi Garcia kennt die Serie A bestens

Im französischen Fußballlehrer hat Napoli jemanden verpflichtet, der die Serie A bestens kennt. Von 2013 bis 2016 stand Rudi Garcia bei der AS Roma an der Seitenlinie. Es folgten Anstellungen bei Olympique Marseille (2016-2019) und Olympique Lyon (2019-2021), ehe der 59-Jährige zuletzt bis April Cristiano Ronaldo beim Al-Nassr FC in Saudi-Arabien trainierte.

Zuvor war auch spekuliert worden, dass Napoli lediglich auf die Entlassung Christophe Galtiers bei PSG warte, damit dieser sich anschließend dem italienischen Meister anschließen könne. Das Rennen hat nun aber ein anderer gemacht.