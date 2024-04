Neuer Top-Verdiener unter Tight Ends: Chiefs geben Kelce neuen Vertrag

Die Kansas City Chiefs können sich auch in den kommenden Jahren auf die spektakulären Aktionen von Travis Kelce freuen. Wie das Franchise aus dem US-Bundesstaat Missouri mitteilte, habe man sich auf einen neuen Vertrag geeinigt.

Der amtierende Super-Bowl-Champion hat hat den ohnehin bis 2025 laufenden Vertrag Kelces angepasst und macht ihn nun zum bestbezahlten Spieler seiner Positionsgruppe in der gesamten Liga. Laut NFL-Insider Tom Pelissero handelt es sich um einen neuen Zweijahresvertrag, der den alten ablöst und sein Gehalt von 30,25 Millionen US-Dollar auf 34,25 Millionen anhebt, was einem Jahresgehalt von 17,125 Millionen entspricht. Wie Adam Schefter obendrein berichtet, sind ihm 17 Millionen für das kommende Jahr garantiert, weitere Garantien darüber hinaus könnten am 3. Tag des neuen Ligajahres Mitte März 2025 fällig werden.

Kelce ein zukünftiger Hall of Famer

Der viermalige First-Team All-Pro (2016, 2018, 2020, 2022) gilt, trotz dass er noch aktiv ist, bereits als einer der besten Tight Ends der NFL-Geschichte. Zwischen 2016 und 2022 erreichte er in sieben aufeinanderfolgenden Jahren die Marke von 1000 Receiving Yards - Rekord auf seiner Position. In der abgelaufenen Saison verpasste er die 1000-Yard-Marke hauchzart nur um ganze 16 Yards, obwohl er den Saisonstart wegen einer Knieverletzung verpasst und das letzte Saisonspiel aus Schonungsgründen lediglich vom Seitenrand verfolgt hatte. Mit bislang 11.328 Receiving Yards belegt er in der ewigen Bestenliste aller Tight Ends zudem Rang vier.

Während sich Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes auf X euphorisch zeigte, ist man auch bei den Chiefs erfreut über den neuen Deal. General Manager Brett Veach sprach von einem "wirklich besonderen Tag und Moment in dieser Organisation". Zudem bescheinigte er dem 34-Jährigen, beim Laufen von Routen beim Training auszusehen, "als wäre er 28 Jahre alt".

Aber nicht nur auf dem Platz ist Kelce in aller Munde. Gemeinsam mit seinem erst kürzlich zurückgetretenen Bruder Jason betreibt er den Podcast New Heights, der sich nicht nur unter Football-Fans großer Beliebtheit erfreut.