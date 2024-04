Neuer rechtzeitig fit für Arsenal - Sané "muss auf die Zähne beißen"

Am Dienstag hat Bayern-Coach Thomas Tuchel ein Update in Sachen Personal fürs Viertelfinal-Rückspiel gegen Arsenal gegeben. Kapitän Manuel Neuer kann spielen, so auch Leroy Sané, der allerdings wird auf die Zähne beißen müssen.

Sie sollen Arsenal das Fürchten lehren: Bayern-Keeper Manuel Neuer (re.) und Leroy Sané. imago images (2)