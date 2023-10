Neuer Kontrakt bis 2027: Commissioner Goodell erhält Vertragsverlängerung

Wie die NFL am Mittwoch offiziell mitteilte, hat die Liga den 2024 auslaufenden Vertrag von Commissioner Roger Goodell vorzeitig um drei weitere Jahre verlängert. Der 64-Jährige bleibt damit mindestens bis März 2027 im Amt.

Überraschend kam diese Entscheidung nicht, eine Vertragsverlängerung mit Goodell hatte sich bereits angedeutet. "Ich bin natürlich geehrt, diesen Job zu machen", sagte der NFL-Boss am Mittwoch, nachdem die Nachricht bekanntgegeben wurde.

Die Verhandlungen um ein neues Arbeitspapier waren "wirklich sehr einfach, ehrlich gesagt", so Goodell. "Es gab keine großen Diskussionen. Es ging ziemlich schnell."

Seit 2006 führt der 64-Jährige die beste Footballliga der Welt an, damals folgte er auf Paul Tagliabue, der in den Ruhestand ging. Goodell hatte bereits 1982 als Praktikant in der Verwaltung bei der NFL angefangen und nun bereits zum vierten Mal seinen Vertrag als Commissioner verlängert.

Letzte Vertragsverlängerung für Goodell?

Es könnte womöglich das letzte Mal gewesen sein. Wie Adam Schefter von ESPN berichtet, gehen manche Insider davon aus, dass Goodell seinen Vertrag nach 2027 nicht mehr verlängern wird. Die genauen finanziellen Details seines neuen Kontrakts sind nicht bekannt, zwischen 2019 und 2021 soll er aber knapp 64 Millionen Dollar pro Jahr verdient haben - es ist davon auszugehen, dass der aktuelle Deal ebenfalls äußert lukrativ für Goodell bleibt und er der bestbezahlte Ligaboss in der Sportwelt ist.

"Er hat viel für die Stabilität der Liga getan", lobte Colts-Besitzer Jim Irsay bereits Anfang der Woche. "Es ist ein harter Job, aber er arbeitet auch hart für die NFL und deren Erfolg."

Goodell sicherte der NFL in den vergangenen Jahren neue TV- und Streaming-Deals in Milliardenhöhe und setzte sich insbesondere für die internationale Vermarktung der Liga ein, er ist aber nicht komplett unumstritten. Sein Umgang mit Fällen von häuslicher Gewalt unter den Spielern und Disziplinarmaßnahmen sorgten für Kritik. Auch die Sicherheit der Spieler auf dem Platz ist ein Thema, das Goodell und die NFL in Zukunft weiterhin verfolgen wird.