Neuer Jahrgang, neue Mannschaft: Diese 21 Spieler hat Kuntz nominiert

Stefan Kuntz hat seinen Kader für die bevorstehenden Spiele der deutschen U-21-Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation nominiert.

Insgesamt 21 Spieler, die den Jahrgängen 2000 bis 2004 angehören, nimmt DFB-Trainer Stefan Kuntz mit zu den ersten Qualifikationsspielen zur EM 2023 in Rumänien und Georgien. 16 davon stehen vor ihrem Debüt in der U 21 - darunter die EM-Teilnehmer Armel Bella Kotchap, Shinta Appelkamp, Malick Thiaw und Youssoufa Moukoko.

Ganz neu dabei sind unter anderem Torhüter Nico Mantl von RB Salzburg, Hoffenheims Angelo Stiller und Fürths Maximilian Bauer. Verletzt fehlen Europameister Josha Vagnoman (HSV) und Fürths Jessic Ngankam.

Nicht zu den Nominierten gehören Karim Adeyemi, Florian Wirtz, Ridle Baku, David Raum und Nico Schlotterbeck - die U-21-Europameister wurden von Bundestrainer Hansi Flick ins Aufgebot der A-Nationalmannschaft berufen.

"Der neue Jahrgang verfügt über viel Potenzial. Wir hoffen, dass die Jungs einen ähnlich erfolgreichen Weg wie ihre Vorgänger gehen können. Die kommenden Tage werden wir nutzen, um den neuen Spielern die U-21-DNA näherzubringen, denn wir wollen weiterhin auf und neben dem Platz Herz zeigen. Deshalb bin ich froh, dass bereits einige Spieler bei der EM dabei waren und nun vorangehen können", erklärte Kuntz am Freitag.

Die neue Mannschaft trifft sich am Sonntagabend in Frankfurt und fliegt am Montagmorgen nach Rimini. Am kommenden Donnerstag steht in San Marino das erste Pflichtspiel an, ehe die U 21 am Sonntag darauf weiter nach Riga jettet. Zwei Tage später steigt das Spiel gegen Lettland. Zudem muss sich der Titelverteidiger in der Gruppe B gegen Israel (7. Oktober in Paderborn) sowie gegen Ungarn und Polen durchsetzen.

Die Länderspiele der deutschen U 21 im Überblick

Der deutsche U-21-Kader im Überblick:

Tor: Nico Mantl (RB Salzburg), Luca Philipp (TSG Hoffenheim), Luca Plogmann (Werder Bremen)

Abwehr: Maximilian Bauer (SpVgg Greuther Fürth), Armel Bella Kotchap (VfL Bochum), Marco John (TSG Hoffenheim), Noah Katterbach (1. FC Köln), Lars Lukas Mai (Werder Bremen), Roberto Massimo (VfB Stuttgart), Jean-Manuel Mbom (Werder Bremen), Malick Thiaw (Schalke 04)

Mittelfeld/Sturm: Shinta Appelkamp (Fortuna Düsseldorf), Finn Ole Becker (FC St. Pauli), Jonathan Burkardt (Mainz 05), Yannik Keitel (SC Freiburg), Ransford Königsdörffer (Dynamo Dresden), Tom Krauß (1. FC Nürnberg), Jamie Leweling (SpVgg Greuther Fürth), Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund), Erik Shuranov (1. FC Nürnberg), Angelo Stiller (TSG Hoffenheim)