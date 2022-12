"Neuer Impuls für die Restrunde": Worms trennt sich von Chefcoach Mehring

Erst im Sommer hatte Maximilian Mehring das Ruder bei Wormatia Worms übernommen. Nun gehen Trainer und Verein wieder getrennte Wege. Am Samstagnachmittag gab die Wormatia das Aus des 36-Jährigen bekannt.

Mit nur 16 Punkten aus 20 Partien steckt Aufsteiger Wormatia Worms tief im Tabellenkeller fest. Vor allem die vergangenen Wochen liefen dabei alles andere als vorteilhaft. Nur ein magerer Punkt sprang für die Mehring-Elf in den letzten sechs Ligapartien heraus. Mit dem jüngsten 1:6 gegen den VfB Stuttgart erreichte eine unterm Strich enttäuschende Hinserie ihren Tiefpunkt. "Nach eingehender Analyse des bisherigen Saisonverlaufs" kamen die Verantwortlichen am Samstagvormittag zu dem Entschluss, personelle Veränderungen vorzunehmen. Wie der Verein in einer öffentlichen Stellungnahme bekanntgab, muss Cheftrainer Maximilian Mehring seinen Posten räumen.

"Diese Entscheidung ist uns überaus schwergefallen, weil wir Max sowohl menschlich als auch seine professionelle Art sehr schätzen. Aber wir möchten damit einen neuen Impuls für die Restrunde setzen, um alle Kräfte für den Klassenerhalt zu mobilisieren," so Sportvorstand Ibrahim Kurt.

Erst im Sommer hatte Mehring das Ruder in Worms übernommen. Für den 36-Jährigen war es eine Rückkehr, denn in Worms fungierte Mehring im Anschluss an seine Spielerkarriere von 2015 bis 2020 als Co-Trainer. In gleicher Funktion arbeitete Mehring im Anschluss für den Drittligisten SV Waldhof Mannheim.

Wer als Nachfolger die Mannschaft zum Trainingsstart am 18. Januar betreuen wird, steht noch nicht fest. "Der VfR Wormatia bedankt sich bei Max Mehring für sein Engagement und die gemeinsame Zeit und wünscht für seinen weiteren Weg alles Gute."