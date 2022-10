Neuer fehlt weiter - Müller überrascht - Sanés Rarität

Der FC Bayern muss auch im DFB-Pokal auf Manuel Neuer verzichten. Dafür steht Thomas Müller wieder im Kader. Fraglich ist der Einsatz von Noussair Mazraoui.

Zweite Runde DFB-Pokal statt Bundesliga: Fast exakt einen Monat nach der unerwarteten 0:1-Niederlage tritt der FC Bayern an diesem Mittwoch (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker und auch im Free-TV) erneut beim FC Augsburg an und will sich nicht noch einmal überraschen lassen. Personell kann Trainer Julian Nagelsmann dabei nicht aus dem Vollen schöpfen.

Erneut müssen die Münchner ohne ihren Kapitän Manuel Neuer auskommen, der seine Schulterprobleme noch nicht überstanden hat. Wie schon in den Spielen bei Viktoria Pilsen in der Champions League (4:2) und gegen den SC Freiburg in der Liga (5:0) wird Sven Ulreich das Tor der Bayern hüten.

Nagelsmanns "Gratwanderung" bei Neuer - und seine Prognose bei Sané

"Manu hat nach vor Schmerzen", berichtete Nagelsmann am Dienstag über seine Nummer 1, die im September in Augsburg noch beinahe als Torschütze geglänzt hatte. "Da ist jetzt mal das Wochenende in Hoffenheim angepeilt. Er wird am Donnerstag einen Teil vom Wettkampfersatztraining mitmachen."

Grundsätzlich sprach Nagelsmann von einer "Gratwanderung". Denn: "Jedes Spiel, das zu früh ist, wirft ihn zurück. Das kann nur er entscheiden mit seiner großen Entscheidung. Wir werden kein Risiko eingehen."

Der formstarke Leroy Sané, der sich gegen Freiburg einen Muskelfaserriss zugezogen hatte, fehlt ebenfalls. Doch wie lange? "Tendenziell zwei, drei Wochen, ich gehe eher von drei Wochen aus", prognostizierte Nagelsmann. "Wir haben bei ihm nicht so große Erfahrungswerte, weil er selten muskuläre Verletzungen hat." Auch deswegen bezeichnete der Trainer Sanés Ausfall als "ärgerlich".

Müllers "großer Schritt" - Mazraoui wohl kein Startelf-Kandidat

Unklar ist noch, inwieweit Thomas Müller und Noussair Mazraoui in Augsburg mitwirken können. Müller hatte gegen Freiburg mit den in Pilsen aufgetretenen Rückenproblemen ausgesetzt, Mazraoui trug am Sonntag muskuläre Beschwerden davon.

"Es war eigentlich nicht geplant, dass er mitfährt", so Nagelsmann über Müller, der seinen Trainer jedoch überraschte: "Von gestern auf heute gab es einen großen Schritt in die richtige Richtung. Er hat heute das Abschlusstraining zu 100 Prozent mitmachen können und danach noch ein bisschen weiter belastet. Das ist noch nichts von Anfang an, aber auf jeden Fall für den Kader."

Bei Rechtsverteidiger Mazraoui ist die Lage ähnlich. Nagelsmann: "Er hat einen Krampf gehabt gegen Freiburg und war heute nicht dabei. Er wird sicherlich mitfahren nach Augsburg, aber wir werden trotzdem erst morgen entscheiden können, ob es von Beginn an Sinn macht oder nicht. Stand heute eher weniger."

Choupo-Moting beginnt erneut

Erneut von Anfang an darf Eric Maxim Choupo-Moting auflaufen. Der Angreifer glänzte gegen Freiburg mit einem Tor, einer Vorlage und der kicker-Note 1,5. Eine "Weltklasseleistung", befand Nagelsmann.