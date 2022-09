Neuer Angreifer am Hünting: Mvibudulu wechselt zum 1. FC Bocholt

Der 1. FC Bocholt hat auf die Verletzung von Top-Torjäger Marcel Platzek reagiert und im Angriff noch einmal nachgebessert. Stephané Mvibudulu wechselt an den Hünting und bringt sogar Zweitliga-Erfahrung mit.

Stephané Mvibudulu stürmt künftig für den 1. FC Bocholt. Der 29-Jährige war zuletzt nach seinem Aus bei Chemie Leipzig vereinslos. "Wir sind glücklich, dass wir Stephané für uns gewinnen konnten. Er ist ein sehr schneller Spieler, den wir so in der Form noch nicht in unseren Reihen haben", wird Cheftrainer Marcus John in einer Meldung des Vereins zitiert, der hofft, "dass Stephané uns durch seine Abschlussstärke zum Klassenerhalt verhelfen kann."

Mvibudulu, der neun Zweitliga-Spiele für den TSV 1860 München absolvierte (kein Tor), war vor einigen Wochen bereits im Probetraining beim Aufsteiger, verrät John. Damals sei man allerdings primär auf der Suche nach einem Flügelspieler gewesen und es wurde sich für Mergim Fejzullahu entschieden, weil Mvibudulu "eindeutig als Zentrumsspieler" von John ausgemacht wurde. "Nach der Verletzung von Marcel Platzek haben wir ihn allerdings noch einmal kontaktiert und mittrainieren lassen. Im Anschluss waren wir überzeugt, dass er uns in der jetzigen Situation weiterhelfen kann", erklärt der Trainer den Transfer.

Mvibudulu selbst ist froh, dass "der Transfer jetzt offiziell ist" und er richtig in den Trainingsbetrieb beim 1. FC Bocholt einsteigen kann. "Ich möchte mich so schnell wie möglich in das Team eingliedern und freue mich schon, die Jungs und den gesamten Staff besser kennenzulernen, damit ich ihnen künftig auf dem Platz weiterhelfen kann."

Seinen ersten Einsatz könnte der 1,88 Meter große Angreifer, der neben den Löwen unter anderem auch das Trikot von RW Erfurt und des Halleschen FC sowie Wehen Wiesbaden trug, bereits am Samstag gegen Alemannia Aachen absolvieren. Mvibudulus Vertrag läuft vorerst bis zum Saisonende.