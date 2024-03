Neue Kapitänin beim DFB? Hrubesch wird "mit den Mädels reden"

Wer übernimmt das Kapitänsamt bei den anstehenden Spielen der deutschen Frauen-Nationalmannschaft? Bundestrainer Horst Hrubesch will sich noch nicht festlegen.

Vor ein paar Wochen war die Kapitänsfrage eigentlich nicht der Rede wert, doch eine Reihe von Ereignissen macht sie nun doch zu einer. Vor den ersten Gruppenspielen in der EM-Qualifikation am 5. April (20.30 Uhr/ARD) in Linz gegen Österreich sowie am 9. April (18.10 Uhr/ZDF) in Aachen gegen Island steht das DFB-Team auf einmal ohne Spielführerin da.

Denn: Alexandra Popp, die Nummer eins im Ranking, wird wegen Kniebeschwerden nicht mitmischen können. Ihre Stellvertreterin war Svenja Huth, die 33-Jährige hat allerdings vor wenigen Tagen ihren Rücktritt aus der Nationalmannschaft verkündet.

Hrubesch wird sich der Kapitänsthematik in Kürze annehmen. "Normalerweise habe ich es immer so gehalten, dass ich den Kapitän bestimmt habe. Ich werde mit den Mädels reden und dann entscheiden, wer in den Spielen als Kapitänin aufläuft", sagte der 72-Jährige bei einer Video-Schalte am Mittwoch. Wen er dafür im Auge hat, verriet Hrubesch nicht.

Auch Hegering fehlt - Oberdorf für den Umbruch?

Eine naheliegende Wahl wäre zum Beispiel Abwehrchefin Marina Hegering (33) gewesen, doch auch die Wolfsburgerin muss nach ihrer Wadenverletzung im Topspiel gegen den FC Bayern (0:4) passen. Von der Erfahrung her kämen Sara Däbritz und Lina Magull (beide 29) infrage. Däbritz (Olympique Lyon) hat jedoch ihren Stammplatz verloren und Magull war nach ihrem Wechsel zu Inter Mailand bei der entscheidenden Olympia-Qualifikation für Paris nicht dabei. Jetzt steht die Ex-Münchnerin allerdings wieder im 23-köpfigen Kader.

Ebenfalls eine Kandidatin ist Lena Oberdorf, die durch ihren Einsatzwillen besticht, die 22-Jährige gilt trotz ihres Alters bereits als Führungspersönlichkeit. Auf die 46-malige Nationalspielerin zählt Hrubesch auch, wenn es um den anstehenden Umbruch geht. "Wir haben da ein bisschen was eingeleitet, wir sind also mittendrin", sagte der Coach.

Schulze Solano bringt "alles mit"

Hrubesch hat den Kreis der Olympia-Kandidatinnen unter anderem durch die Berufung der Ex-Frankfurterin Bibiane Schulze Solano von Athletic Bilbao vergrößert. "Sie bringt alles mit: Sie hat eine gute Körpergröße, sie spielt körperbetont und hat ein gutes Passspiel - was jetzt nicht verwundert in Spanien", sagte Hrubesch über die 1,74 Meter große Abwehrspielerin. Zu den Sommerspielen dürfen aber nur 18 Spielerinnen fahren, dazu kommen vier auf Abruf.