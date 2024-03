Noch vor Olympia: Huth tritt sofort aus Nationalelf zurück

Svenja Huth tritt mit sofortiger Wirkung aus der deutschen Nationalmannschaft zurück. Das gab der DFB am Sonntag bekannt. Schon zu den Olympischen Spielen wird die 33-Jährige nicht mehr mitfahren.

Ihr letztes Länderspiel verbrachte sie über die komplette Spieldauer auf der Bank: Svenja Huth hat zweieinhalb Wochen nach dem 2:0-Sieg über die Niederlande verkündet, dass sie aus der deutschen Nationalmannschaft zurücktritt.

"Ich blicke voller Stolz und Demut auf meine 18 Jahre als Nationalspielerin zurück", sagte die 33-Jährige in einem Statement am Sonntag. "Gemeinsam mit den Fans durften wir tolle Titel feiern, aber auch nach Rückschlägen zusammen wieder aufstehen. Ich bin glücklich, dass ich zum Abschluss meinen Teil dazu beitragen konnte, das Olympia-Ticket zu lösen. Die Zeit war jedoch sowohl körperlich als auch mental herausfordernd sowie kräftezehrend."

Kapitänin beim EM-Finale 2022

Die Mittelfeldspielerin, deren Lebensgefährtin im vergangenen September ein gemeinsames Kind auf die Welt brachte, bestritt 88 Länderspiele mit 14 Toren für den DFB. Im Oktober 2011 debütierte sie beim 1:0 gegen Schweden.

Zu den Höhepunkten im Trikot mit dem Adler auf der Brust gehören die Olympische Goldmedaille 2016 in Brasilien sowie der EM-Titel 2013 in Schweden. Beim EM-Finale 2022 in Wembley führte sie das deutsche Team in Abwesenheit der kurzfristig ausgefallenen Alexandra Popp als Kapitänin aufs Feld.

Künzer nennt Huth "großes Vorbild"

"Die Verdienste von Svenja Huth für den Frauenfußball und die Frauen-Nationalmannschaft sind riesig", sagte Bundestrainer Horst Hrubesch: "Mit dem, was sie als Fußballerin mitbringt, mit ihrer Einstellung und ihrer Wirkung auf ihre Mitspielerinnen hat sie unserer Mannschaft viel gegeben. Ich habe sehr gerne mit ihr gearbeitet, auch weil sie meinungsstark ist."

Sportdirektorin Nia Künzer nannte Huth "ein großes Vorbild" und ergänzte: "Es hat mich immer beeindruckt, mit welchem Mut, Teamgeist und Engagement, aber auch unglaublicher Willenskraft und Empathie sie ihren Weg gegangen ist."

In der laufenden Saison konnte Huth, die derzeit bei 296 Bundesligaspielen (61 Tore) steht, weder beim VfL Wolfsburg noch beim DFB vollständig an die Leistungen der vergangenen Jahre anknüpfen.