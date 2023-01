Nets müssen mindestens zwei Wochen auf Durant verzichten

Kevin Durant steht den Brooklyn Nets mindestens zwei Wochen lang nicht zur Verfügung - die Befürchtungen vor einer schlimmeren Verletzung bestätigten sich damit erstmal nicht.

Mindestens zwei Wochen muss Kevin Durant pausieren. picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Wie die Nets mitteilten, erlitt Durant eine Zerrung des Innenbands und muss nun erstmal kürzertreten. Der 34-Jährige fällt mindestens zwei Wochen aus - dann soll eine Neubewertung der Verletzung erfolgen, sprich: Es steht noch nicht fest, dass Durant dann auch wieder auf das Parkett zurückkehren kann.

"KD" hatte sich beim 102:101-Vergleich seiner Nets gegen Miami am Knie verletzt, nachdem Jimmy Butler unglücklich auf sein rechtes Bein gefallen war. Zunächst hatte der doppelte NBA-Champion noch weitergespielt, musste dann aber ausgewechselt werden. Schnell wurde eine schwerwiegende, für die inzwischen in Fahrt gekommenen Nets in diesem Fall sehr bittere Verletzung des 34-Jährigen befürchtet worden - wie schon vor fast genau einem Jahr, als Durant eineinhalb Monate wegen einer Innenband-Verletzung im linken Knie pausieren musste.

Dennoch dürfte der Superstar auch in den kommenden Wochen - insbesondere beim Kräftemessen mit den Boston Celtics am Freitag (1.30 Uhr, MEZ) - schmerzlich vermisst werden. In der laufenden Saison verbuchte der MVP von 2014 im Schnitt 29,6 Punkte.