Nets müssen auch auf Durant verzichten

Die Brooklyn Nets müssen nun auch den Ausfall ihres Stars Kevin Durant verkraften. Wie die Liga am Samstag mitteilte, steht Durant ebenso wie Kyrie Irving auf der Corona-Liste.

Damit fehlen dem Team aus New York bereits insgesamt neun Profis, mehr als derzeit jedem anderen. Durant sollte im Spiel gegen die Orlando Magic am Samstag wegen Knöchelbeschwerden pausieren, steht nun aber wie unter anderen auch James Harden eh nicht zur Verfügung.

Erst am Freitag hatten die Nets bekanntgegeben, dass sie nun doch auf Irving zurückgreifen wollen, der sich bisher nicht impfen lassen möchte. Allerdings darf er daher bei Heimspielen in New York momentan ebenso nicht eingesetzt werden wie bei Partien in Kanada. Auch er befindet sich zunächst allerdings im Gesundheitsprotokoll der Liga.

Auf dieser Liste stehen Spieler, die sich selbst mit dem Coronavirus infiziert haben oder engen Kontakt zu solchen Person hatten.