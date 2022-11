Nets kassieren so viele Punkte wie nie zuvor - Kleber verletzt sich

Die Brooklyn Nets sind in Sacramento untergegangen, kassierten so viele Punkte wie noch nie. Derweil führte Luka Doncic die Dallas Mavericks zum achten Saisonsieg.

Kings-Guard Terence Davis (li.) zieht an Day'Ron Sharpe vorbei. IMAGO/USA TODAY Network

Maxi Kleber hat sich beim Heimsieg der Dallas Mavericks gegen die Los Angeles Clippers am Rücken verletzt. Kleber kam deswegen in der zweiten Hälfte beim 103:101 am Dienstagabend (Ortszeit) nicht mehr zum Einsatz. Die Mavericks sprachen zunächst von einer Prellung, ob und wie lange er ausfallen wird, war nicht klar.

Das zwischenzeitliche Comeback der Clippers, die aus einem 25-Punkte-Rückstand wenige Minuten vor Spielende eine knappe Führung gemacht hatten, erlebte Kleber deswegen als Zuschauer. Reggie Bullock mit zwei verwandelten Dreiern und einem getroffenem Freiwurf drehte das Spiel zugunsten der Gastgeber aber noch. Bester Werfer war Luka Doncic mit 35 Punkten, die Mavericks stehen nun bei acht Siegen und fünf Niederlagen.

Isaiah Hartenstein holte mit den New York Knicks zuvor ein 118:111 gegen die Utah Jazz, blieb als Startspieler mit nur zwei Punkten aber unauffällig. Die Knicks haben eine ausgeglichene Bilanz von sieben Siegen und sieben Niederlagen.

Pöltl stellt neuen persönlichen Bestwert auf

Die Portland Trail Blazers konnten das Spiel gegen die San Antonio Spurs noch umbiegen und fuhren letztendlich einen knappen 117:110-Sieg ein. Erwähnenswert: Der Österreicher Jakob Pöltl erzielte mit 31 Punkten (zuvor 28) eine neue persönliche Karrierebestleistung für San Antonio. Er traf 14 von 17 Würfen aus dem Feld.

Brooklyn kassiert 153

Eine deftige 121:153-Klatsche kassierten die Brooklyn Nets, die defensiv keine Antworten gegen die Sacramento Kings hatten. Die 153 zugelassenen Punkte waren die meisten in einem regulären Spiel in der Geschichte der Nets. Terence Davis überragte mit 31 Punkten für die Kings; Kevin Durant war mit 27 Punkten bester Werfer der Nets.

Wann Star-Guard Kyrie Irving zurückkehren werde, wisse er nicht, sagte Trainer Jacque Vaughn. Irving hatte die Gelegenheit ausgelassen, sich von Antisemitismus zu distanzieren, und war für mindestens fünf Spiele gesperrt worden. Inzwischen hat er sieben Spiele verpasst.