NBA-Saison wird von Denver und den Lakers eröffnet

Der Spielplan für die neue NBA-Saison steht fest. Die Spielzeit wird von NBA-Champion Denver mit einem Heimspiel gegen die L.A. Lakers eröffnet.

Die neue NBA-Saison wird am 24. Oktober eröffnet. Den Startschuss dürfen die Denver Nuggets geben, die Titelverteidiger empfangen die Los Angeles Lakers in der eigenen Halle. Noch vor wenigen Wochen hatten sich Nikola Jokic und Co. mit 4:0 im Halbfinale der Play-offs gegen die Lakers durchgesetzt. Ebenfalls am 24. Oktober treffen die Golden State Warriors mit den Phoenix Suns aufeinander.

Die Dallas Mavericks sind einen Tag später gefordert - und treffen auf die San Antonio Spurs, bei denen Supertalent Victor Wembanyama voraussichtlich sein Debüt geben wird.

Die Hauptrunde der 78. NBA-Saison endet wie gewohnt 82 Spieltagen am 14. April 2024. Die Play-offs starten dann ab dem 20. April. Das erste Finalspiel ist für den 6. Juni angesetzt.