NBA-Ikone Russell verstorben

Der "größte Gewinner aller Zeiten" ist im Alter von 88 Jahren verstorben. Bill Russell dominierte die NBA mit den Boston Celtics wie seither kein anderes Team.

Zweimal war er nachsichtig gewesen. Ansonsten gewann Bill Russell während seiner aktiven Karriere jede einzelne NBA-Meisterschaft - elf an der Zahl. Nun ist eine der größten Legenden in über 75 Jahren NBA-Geschichte, der vielzitierte "größte Gewinner aller Zeiten", im Alter von 88 Jahren verstorben. Das vermeldete Russells Familie am Sonntag via Twitter.

In den späten 1950er und beinahe in den kompletten 1960er Jahren dominierte Russell mit den Boston Celtics die beste Basketballliga der Welt wie vorher und nachher kein Team. Rund um Erfolgstrainer Red Auerbach verfügten die Kelten zwar auch über einige andere Stars - alle elf Titel in dieser Ära gewann aber nur der Center, der mit 2,08 Metern für seine Position eigentlich sogar etwas zu klein war. Zumindest im Vergleich mit seinem großen Rivalen Wilt Chamberlain, mit dem er sich zahlreiche Duelle lieferte. Meistens ging Russell daraus als Sieger hervor.

Der Linkshänder und große Defensiv-Spezialist, der zwischen 1956 und 1969 aktiv in der NBA spielte - nur für Boston -, wurde außerdem fünfmal als MVP der Liga ausgezeichnet. In zwölf seiner 13 Jahre wurde Russell All-Star. Die letzten beiden Meisterschaften, 1968 und 1969, feierte der Mann, der seine ganze Karriere lang im Durchschnitt 22,5 Rebounds pro Spiel griff (bei 15,1 Punkten), schließlich als Spielertrainer.