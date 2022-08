NBA-Eröffnungsnacht mit Golden State und Boston geplant

Die neue Saison der NBA soll mit Spielen der letztjährigen Finalisten Golden State Warriors und Boston Celtics beginnen. Dies berichtet das Portal "The Athletic" am Dienstag.

Die NBA hat den offiziellen Spielplan, der für August erwartet wird, bislang nicht veröffentlicht. Dem Bericht zufolge sollen die Celtics am 18. Oktober zunächst die Philadelphia 76ers empfangen, bevor Meister Golden State auf die Los Angeles Lakers mit LeBron James trifft.

Die Final-Revanche zwischen Boston und Golden State soll es am 10. Dezember in San Francisco sowie am 19. Januar in Boston geben. Die Dallas Mavericks um Nationalspieler Maxi Kleber sollen zum Start der neuen Saison am 19. Oktober bei Hauptrundensieger Phoenix Suns gastieren.

Für die traditionellen Weihnachtsspiele am 25. Dezember ist ein Heimspiel gegen die Lakers vorgesehen.