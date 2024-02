Nationalspielerin zieht Ausstiegsklausel: Oberdorf wechselt von Wolfsburg zu Bayern

Nach vier Saisons wird die Zeit von Lena Oberdorf beim VfL Wolfsburg enden. Die deutsche Nationalspielerin schließt sich im Sommer dem FC Bayern München an.

Der VfL Wolfsburg verliert eine absolute Leistungsträgerin - und das ausgerechnet an einen der größten Konkurrenten: Lena Oberdorf wechselt zur kommenden Saison zum FC Bayern München. Eine Ausstiegsklausel macht den Abgang der 22-Jährigen, die beim Pokalsieger noch einen bis 2025 gültigen Vertrag hatte, möglich.

"Ich habe gute Gespräche mit Cheftrainer Alexander Straus und Abteilungsleiterin Bianca Rech geführt und die Vision des Vereins, was man in den nächsten Jahren erreichen möchte, hat mir sehr gut gefallen" freute sich Oberdorf. "Man hat mir auch gezeigt, wo meine Potenziale liegen und was man noch aus mir rausholen kann. Ich denke, ich bin noch keine komplette Spielerin - da möchte ich aber hinkommen."

Oberdorf kam 2020 von der SGS Essen nach Wolfsburg. Mit den Wölfinnen holte die Mittelfeldspielerin dreimal in Folge den Pokal (2021-2023), einmal die Meisterschaft (2022) und stand zudem noch im Champions-League-Finale 2023 (2:3 gegen Barcelona).

Rech: "Eine der talentiertesten Spielerinnen Deutschlands"

"Lena Oberdorf ist eine der talentiertesten Spielerinnen Deutschlands und hat eine große Zukunft vor sich", sagte Bayerns Abteilungsleiterin Bianca Rech. "Wir sind sehr glücklich, dass wir Lena vom FC Bayern überzeugen konnten."

Dass sich die Vizeeuropameisterin von 2022 den Münchnerinnen anschließt, überrascht. So hatte sich Oberdorf als Teenagerin in Essen einst für Wolfsburg und gegen den FC Bayern entschieden, weil sie den VfL damals "sympathischer" fand. Mit rund vier Jahren Verspätung erfolgt nun doch der Wechsel in die bayerische Landeshauptstadt. Dort unterschrieb sie einen Vertrag bis 30. Juni 2028.

Vor ihrem Engagement an der Isar wird sie allerdings noch einmal als Gegnerin auf ihren zukünftigen Klub treffen. Denn am 23. März empfängt der VfL Wolfsburg den FC Bayern zum Topduell am 17. Spieltag. "Bis Sommer werde ich für den VfL Wolfsburg weiterhin alles geben und freue mich dann auf die neue Herausforderung", kündigte Oberdorf an.

Minge erster Sommer-Transfer der Wölfinnen

Die Wölfinnen haben aber bereits vorgesorgt und mit Nationalspielerin Janina Minge eine potenzielle Nachfolgerin verpflichtet. Die 24-Jährige kommt ablösefrei vom SC Freiburg und ist wie Oberdorf im zentralen Mittelfeld zu Hause.