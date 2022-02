PSG verliert Spektakel in Nantes - Neymar vergibt Elfmeter kläglich

Beim Ligue-1-Gastspiel in Nantes lag PSG nach einer spektakulären ersten Hälfte mit 0:3 zurück. Neymar verkürzte zwar kurz nach Wiederanpfiff, scheiterte dann jedoch auch kläglich vom Elfmeterpunkt.

Gleich sechs Wechsel nahm PSG-Coach Mauricio Pochettino im Vergleich zum 1:0-Erfolg gegen Real Madrid im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League vor. Neymar stand erstmals seit seiner Ende November erlittenen Verletzung wieder in der Startelf - gemeinsam mit Mbappé und Messi.

Der Pyro-Nebel in La Beaujoire hatte sich noch gar nicht ganz verzogen, da führte der Außenseiter bereits. Nach doppeltem Doppelpass mit dem quirligen Simon überwand Kolo Muani PSG-Torhüter Navas mit dem Außenrist (4.). Es war der Startschuss zu einer wilden ersten Hälfte, an deren Ende es auch 5:5 hätte stehen können.

Messi hätte eigentlich umgehend den Ausgleich erzielen müssen, scheiterte jedoch frei vor Lafont (8.). Es sollte nicht das letzte Mal sein, dass ein PSG-Akteur an diesem Abend an Nantes' Torhüter verzweifelte.

Stattdessen legte der Underdog nach - und wie! Der 19-jährige Merlin erzielte mit einem fulminanten Schuss in den Winkel sein erstes Tor in der Ligue 1 (16.). Kolo Muani hätte beinahe noch einen dritten Treffer nachgelegt (18.).

Torhüter Lafont treibt die PSG-Stars zur Verzweiflung

Die PSG-Stars verzweifelten derweil an Lafont, der auch gegen Mbappé (18.), Gueye (26.) und Neymar (28.) die Oberhand behielt. Auf der anderen Seite konnte sich beim wilden Hin und Her auch Navas gegen Simon auszeichnen (29.).

Kurz vor der Pause schaltete sich zweimal der VAR ein. Beide Male zu Recht - und jeweils zu Ungunsten von PSG. Erst wurde die Rote Karte gegen Appiah wegen vermeintlicher Notbremse auf Gelb korrigiert (45.+1), dann gab es nach Video-Ansicht Handelfmeter für Nantes, nachdem Wijnaldum Castellettos Kopfball zunächst ungestraft mit dem Arm geblockt hatte. Blas verwandelte (45.+6) und bescherte Nantes eine kaum für möglich gehaltene 3:0-Pausenführung.

Neymar läutet die Aufholjagd ein - und bremst sie dann wieder aus

Kurz nach dem Wechsel verkürzte Neymar nach Zuspiel von Messi auf 1:3 (47.). Und vielleicht hätte der haushohe Favorit tatsächlich eine erfolgreiche Aufholjagd eingeläutet, wenn der Brasilianer vom Elfmeterpunkt nach knapp einer Stunde weiter verkürzt hätte. Doch seinen kläglichen Versuch fing Lafont gar. Auch Mbappé vergab eine große Chance auf das 2:3, als er nach Zufalls-Zuspiel des eingewechselten Draxler aus sechs Metern völlig freistehend über das Tor schoss (74.).

In der Schlussphase konnte Nantes zwar kaum noch für Entlastung sorgen, geriet aber auch kaum noch in Gefahr. So kassierte PSG die zweite Liga-Niederlage der Saison, gleichzeitig die erste seit Anfang Oktober und zuletzt 15 ungeschlagenen Liga-Auftritten. Der Vorsprung an der Spitze bleibt trotzdem zweistellig - während Nantes durch den unverhofften Erfolg von Europa träumen darf.