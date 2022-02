Namenssuche abgeschlossen: Washington Football Team heißt jetzt "Commanders"

Über eineinhalb Jahre lang hatte das NFL-Team aus Washington keinen echten Namen. Nun ist die Auswahl getroffen worden.

Wie das Franchise am Mittwoch mitteilte, heißt das Washington Football Team künftig Washington Commanders. Die sei "das Ergebnis eines 18-monatigen Prozesses mit Fans, Alumni, Spielern, Entscheidern und Stakeholdern". Der neue Name soll "das Bekenntnis zu Einsatz und Führung ausdrücken, das die Gemeinschaft in D.C., Maryland und Virginia charakterisiert".

Auch das Teamlogo wurde entsprechend angepasst, die Franchise-Farben Burgunder-Rot und Gold blieben unangetastet. "Wir freuen uns, uns unter unserer neuen Identität zu sammeln und gemeinsam anzugreifen, unseren lokalen Wurzel Tribut zu zollen und zu zeigen, was es heißt, die Hauptstadt unserer Nation zu sein", wird Teambesitzer Dan Snyder in der Mitteilung zitiert.

Acht Kandidaten in der Endauswahl

Das Franchise war 1937 von Boston nach Washington gezogen und spielte von dort an unter dem Namen "Washington Redskins". Die rassistische Bezeichnung des Beinamens sowie die stereotype Abbildung eines amerikanischen Ureinwohners auf dem Logo war in den vergangenen Jahren immer heftiger kritisiert worden, ehe das Franchise sie 2020 abschaffte und bekannt gab, einen neuen Namen zu suchen. Die vergangenen beiden NFL-Saisons spielte Washington unter dem Namen "Football Team".

In der Endauswahl des Findungsprozesses waren insgesamt acht Namen. Neben dem Übergangsnamen "Football Team" und den letztlich ausgewählten "Commanders" hatten es auch "Armada", "Presidents", "Brigade", "Red Hogs", "Red Wolves" und "Defenders" ins Finale geschafft.