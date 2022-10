Nagelsmanns unentschiedene Personal-Planungen vor Pilsen

Der FC Bayern will gegen Viktoria Pilsen nachlegen. Wie stellt Julian Nagelsmann sein Personal in Betracht des Wochenendes am Dienstag auf?

Gut gelaunt präsentierten sich die Profis und das Trainerteam des FC Bayern beim Abschlusstraining am Montagvormittag. Durch das 4:0 gegen Leverkusen wurde die Ergebniskrise fürs Erste beendet, am Dienstag gegen Pilsen (18.45 Uhr, LIVE! bei kicker und DAZN) gilt es nachzulegen. Das weiß auch Julian Nagelsmann: "Die letzten Wochen waren nicht so leicht", sagte der Trainer am Nachmittag in Bezug auf die vorausgegangenen vier Bundesligaspiele ohne Sieg.

"Extrem wichtig" sei ein Sieg gegen Pilsen deshalb, nicht nur für die weiterhin maximale Ausbeute in der Königsklasse, sondern auch für den eigenen Rhythmus vor dem anstehenden Ligagipfel bei Borussia Dortmund am Samstag. "In der Bundesliga sind wir wahrscheinlich noch ein bisschen mehr unter Druck als in der Champions League." Trotzdem erwartet Nagelsmann von seiner Mannschaft gegen den tschechischen Meister eine "Top-Leistung", eine "sehr motivierte Leistung".

Gerade weil auch Akteure zum Zug kommen werden, die in der Liga bislang weniger Minuten gesammelt haben. Wie Nagelsmann die Corona-bedingten Ausfälle von Joshua Kimmich und Thomas Müller auffängt, weiß er laut eigener Aussage selbst noch nicht zu hundert Prozent. "Nicht zu viel rotieren" will er, "aber auch nicht zu wenig".

Stanisic ist eine Alternative

Alphonso Davies spielte zuletzt fast immer über 90 Minuten, auf der Linksverteidiger-Position denkt Nagelsmann über Josip Stanisic nach, der auch rechts spielen könnte. Kimmichs Part dürfte Leon Goretzka übernehmen, auch Neuzugang Ryan Gravenberch forderte zuletzt indirekt mehr Spielzeit. Und ganz vorne wäre Serge Gnabry eine Alternative für Müller. "Wir werden nicht sieben Spieler wechseln", versicherte Nagelsmann.

Mehrere Wege hält der Trainer für denkbar. Option eins: "Ich lasse alle von Anfang an spielen, die gut drauf sind und wechsle früher aus." Oder Option zwei: "Ich bringe welche rein, die nicht so viel gespielt haben und bringe die anderen 30 Minuten vor Schluss, um Rhythmus zu behalten." Eine Entscheidung steht noch aus: "Das seht ihr morgen."