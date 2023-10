Nagelsmann untermauert: "Tragende Rolle" für Hummels

Die Nominierung des Weltmeisters von 2014 war schon ein deutliches Signal des neuen Bundestrainers. Am Montag konkretisierte Julian Nagelsmann seine Pläne mit Mats Hummels.

Dass Mats Hummels am Montagvormittag vorm Abflug der deutschen Nationalmannschaft in die USA noch mal schnell in einer Drogerie am Frankfurter Flughafen vorbeischaute, registrierte Julian Nagelsmann mit einem Schmunzeln: "Hat er die Zahnbürste vergessen?"

So groß wird die Aufregung des Rückkehrers nach mehr als zweijähriger Länderspiel-Abstinenz dann aber wohl doch nicht gewesen sein. Der 34-Jährige will und soll nach dem Bundestrainerwechsel schließlich sofort wieder eine Führungsrolle im DFB-Team übernehmen.

Hummels als Nagelsmanns verlängerter Arm

Daran ließ auch sein neuer Vorgesetzter Nagelsmann am Montag keinerlei Zweifel: "Mats bringt aktuell sehr gute Leistungen. Er ist aber auch dabei, weil er taktisch großes Verständnis mitbringt, weil er coacht, andere Spieler anleiten und Ideen weitervermitteln kann." Das klingt durchaus nach einer Funktion als verlängerter Arm des Trainers auf dem Rasen. "Wir brauchen einfach Spieler, die Verantwortung übernehmen. Er hat geäußert, wieviel Lust er hat."

"Auch in Dortmund spricht Mats sehr viel im Spiel mit seinen Nebenmännern", hat Nagelsmann beobachtet. "Das brauchen wir. Wir brauchen einfach Spieler, die Verantwortung übernehmen. Und wir haben nicht nur datenbasiert, sondern auch vom Auge her einen sehr guten Eindruck von ihm. Wir freuen uns, und das Gleich gilt für ihn. Er hat am Telefon geäußert, wieviel Lust er hat, wieder eine tragende Rolle für den DFB zu spielen."

Fester Bestandteil des teaminternen Führungszirkels

Deutlicher lassen sich Nagelsmanns Pläne mit Hummels bereits vor der ersten gemeinsamen Trainingseinheit nicht formulieren: Mit Blick auf die Heim-EM im kommenden Sommer ist der unter Hansi Flick ausgebootete Weltmeister von 2014 nun wieder als fester Bestandteil des teaminternen Führungszirkels gesetzt.