Nagelsmann über Mbappé: "Ich glaube nicht, dass er ausfällt"

Fällt Kylian Mbappé wirklich für das Hinspiel im Champions-League-Achtelfinale gegen Bayern aus? Julian Nagelsmann wittert einen Poker von Gegner Paris St. Germain.

Auf der Website von Paris St. Germain steht es nach wie vor schwarz auf weiß: "Kylian Mbappé hat sich eine Verletzung am linken Oberschenkel auf Höhe des Bizeps zugezogen. Er wird voraussichtlich drei Wochen lang ausfallen." Und damit auch für das Hinspiel im Champions-League-Achtelfinale gegen den FC Bayern am 14. Februar (21 Uhr, LIVE! bei kicker). Oder?

"Ich glaube nicht, dass er ausfällt", sagte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann am Freitag überraschend, als er auf seiner Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Spiel beim VfL Wolfsburg (Sonntag, 17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) danach gefragt wurde, wie sich seine Vorbereitung auf die PSG-Partie durch Mbappés am Donnerstag kommunizierte Abwesenheit verändere. "Ich weiß nicht, was er hat, deswegen gehe ich davon aus, dass er spielt."

Nagelsmann: "Sie könnten pokern"

Die Formulierung der Pariser machte Nagelsmann jedenfalls stutzig. "Es steht ja relativ vage auf ihrer Homepage: 'bis zu drei Wochen'. Wenn es keine strukturelle Verletzung ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass er für das Spiel ausfällt, aber ich weiß es nicht. Ich bereite mich ganz normal darauf vor, dass er spielt."

Nagelsmann scheint auf alles gefasst zu sein. "Sie könnten pokern und die strukturelle Verletzung nicht angeben, sie könnten aber auch pokern und sagen, dass er ausfällt, er fällt aber nicht aus." Mbappé war am Mittwoch beim 3:1-Pflichtsieg in Montpellier bereits in der 21. Minute verletzt ausgewechselt worden. In der Anfangsphase hatte der WM-Torschützenkönig gleich zweimal vom Elfmeterpunkt verschossen.

Ramos und Neymar bald zurück

Sergio Ramos war in dem Spiel ebenfalls schon vor der Pause ausgewechselt worden. Inzwischen teilte PSG mit, dass der Innenverteidiger nach einer Leistenzerrung in der kommenden Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen werde - genau wie Neymar, der zuletzt ebenfalls Probleme an der Leiste hatte. Beide fallen damit aber für das anstehende Ligaduell mit Toulouse am Samstag (17 Uhr, LIVE! bei kicker) aus.

Das Rückspiel zwischen Bayern und PSG steigt erst am 8. März in München.