Nagelsmann nominiert Raum für Gosens nach

David Raum stand nicht im Aufgebot, das der DFB am Freitag für die anstehenden Länderspiele bekanntgab. Doch nur wenige Stunden später wurde er nachnominiert.

David Raum hat doch keine Länderspielpause. Auf der Spieltagspressekonferenz von RB Leipzig am Freitag hatte Trainer Marco Rose verraten, dass sein Linksverteidiger für die deutsche Nationalmannschaft nachnominiert worden sei. Inzwischen bestätigte das auch der DFB. Der Grund: Robin Gosens verpasst die Testspiele gegen die Türkei am 18. November in Berlin und drei Tage später in Wien gegen Österreich (jeweils 20.45 Uhr, LIVE! bei kicker), weil er kurz davor ist, zum zweiten Mal Vater zu werden. Der Sommerneuzugang von Union Berlin hatte noch am Vormittag im 27-köpfigen Aufgebot von Bundestrainer Julian Nagelsmann gestanden.

Bei Nagelsmanns erster Länderspiel-Maßnahme, der USA-Reise Mitte Oktober, war Raum noch dank seines guten Saisonstarts in Leipzig in den Kreis der DFB-Auswahl zurückgekehrt. Nachdem er beim Debüt des Flick-Nachfolgers gegen die USA (3:1) noch auf der Bank gesessen hatte, hatte der 25-Jährige beim 2:2-Remis gegen Mexiko sein 19. Länderspiel absolviert - jeweils hatte Gosens begonnen, der auch als Vorlagengeber in Erscheinung getreten war. Nun hatte Raum seinen Platz zunächst wieder verloren - aber nur für wenige Stunden.

Abgesehen von der ersten DFB-Pokal-Runde stand der Ex-Fürther und -Hoffenheim, der im Vorjahr in seiner ersten Spielzeit als RB-Profi einige Schwächephasen erlebt hatte, in allen 17 Leipziger Pflichtspielen in dieser Saison in Roses Startelf und sammelte dabei drei Tore und vier Assists. In der Champions League ist sein kicker-Notenschnitt dabei sogar noch besser als in der Bundesliga (2,63 vs. 3,10).

Gosens dagegen erlebt nach furiosem Start eine schwere Phase mit Union. Nach zwölf Pflichtspielniederlagen hintereinander hatte das Team von Trainer Urs Fischer erst beim 1:1-Remis in der Champions League bei der SSC Neapel unter der Misere gestoppt. Gosens, zuvor in der Königsklasse und der Bundesliga stets gesetzt, war erst in der 79. Minute eingewechselt worden.