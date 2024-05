Nagelsmann nimmt auch Pavlovic mit zur EM

Tröpfchenweise werden die EM-Fahrer bekanntgegeben. Nachdem öffentlich geworden war, dass Nico Schlotterbeck und Jonathan Tah bei der Heim-EM dabei sein werden, gab es nun für Aleksandar Pavlovic gute Nachrichten.

Pavlovic war in dieser Saison der Shooting Star beim FC Bayern München und wird nun von Bundestrainer Julian Nagelsmann mit einer Nominierung für den vorläufigen EM-Kader belohnt. Das wurde in der TV-Sendung "Exclusiv? Das Starmagazin" von RTL exklusiv verkündet.

Der gebürtige Münchner lief in der laufenden Saison 18-mal in der Bundesliga und dreimal in der Champions League für den Rekordmeister auf und war auch für die Länderspiele im März gegen Frankreich (2:0) und die Niederlande (2:1) nominiert. Eine Mandelentzündung sorgte aber dafür, dass er absagen musste und folglich noch immer ohne Länderspieleinsatz ist. Sein Debüt könnte er nun in der Vorbereitung in den Testspielen gegen die Ukraine am 3. Juni in Nürnberg oder vier Tage später gegen Griechenland in Mönchengladbach feiern.

Sinken Goretzkas Chancen?

Durch die Nominierungsbestätigung von Pavlovic hat es den Anschein, dass die EM-Chancen seines Vereinskollegen Leon Goretzka, der zuletzt von Nagelsmann überraschend nicht berücksichtigt wurde, sinken würden. Goretzka hat seine Hoffnung aber nicht aufgegeben, betonte, dass er sein "Handy immer anlassen" würde.

Nagelsmann, der den 20-jährigen Pavlovic zuletzt als Perspektivspieler für die WM 2026 bezeichnet hatte, plant den Münchner, der auch für Serbien hätte spielen können, als Backup für Toni Kroos und Robert Andrich ein. Neben Pavlovic hat auch Pascal Groß von Brighton Hove & Albion gute Chancen, mitgenommen zu werden. Sollte auch Groß den Zuschlag bekommen, dann wäre die Doppel-Sechs bereits doppelt besetzt.

Der DFB setzte seine ungewöhnliche Nominierungspraxis fort, Schlotterbecks Nominierung war am Sonntag in der Tagesschau publikgemacht worden, die von Tah in einem Social-Media-Clip durch einen bekannten Influencer. Weitere Nominierungen werden Dienstag und Mittwoch erwartet, ehe am Donnerstag (13 Uhr) die offizielle Vorstellung des EM-Kaders folgen soll.

Abstimmung: Wen würdet ihr zur EM mitnehmen?