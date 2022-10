Nagelsmann: "Das sollte uns auf keinen Fall ein drittes Mal passieren"

Augsburg? Da war doch was. Am Mittwoch will der FC Bayern Revanche nehmen - und einen kleinen Fluch brechen.

Will es mit seinem Team in Augsburg diesmal besser machen: Julian Nagelsmann. IMAGO/kolbert-press

"Schon sehr gefrustet" war Julian Nagelsmann laut eigener Aussage vor rund einem Monat, als er in Augsburg nur leichte Anstalten machte, das gerade gesehene 0:1 beim FCA erklären zu wollen. Patzig trifft es wohl eher, maximal schlecht gelaunt, völlig bedient.

Jetzt, vor dem Wiedersehen im Pokal mit dem kleinen Überraschungsteam aus Augsburg, kann der Bayern-Trainer darüber lachen, wie er sich nach dem Ligaspiel präsentiert hatte. Ein Sieg in der Champions League (4:2 in Pilsen) und die 5:0-Gala gegen Freiburg haben die bisher ausbaufähige Bundesliga-Saison zumindest mal kurzzeitig wieder vergessen gemacht.

Ende September hatte das 0:1 beim FCA damals das vierte sieglose Spiel in Folge bedeutet, und der Haussegen hing einen Tag vor dem traditionellen Oktoberfest-Besuch schief beim Rekordmeister. "Die Idee, die Augsburg hat, war gut gegen uns, die hat gefruchtet", gab Nagelsmann zu. Wuchtig waren die Fuggerstädter aufgetreten, körperlich, eklig sogar. "Mit sehr simplen Abläufen" und einem "sehr hohem Pressing", wie der Bayern-Coach findet.

Deshalb geht er auch nicht davon aus, dass sein Pendant Enrico Maaßen am Mittwoch etwas am Ansatz verändern wird. "Das wird uns fordern, körperlich auf ein gleiches Niveau zu kommen." Das Angriffspressing und das Gegenpressing "war sehr gut von Augsburg, unglaublich aktiv. Wir haben wenig Zeit gehabt, Lösungen zu suchen, waren in dem Spiel nicht ganz so aktiv wie jetzt gegen Freiburg." Noch dazu hatten die Bayern reihenweise Großchancen ausgelassen.

"Wir haben die Ambition, den DFB-Pokal zu gewinnen"

Der Gradmesser für die eigene Leistung soll daher nicht jene erste und bislang einzige Saisonniederlage gewesen sein, sondern vielmehr der Kantersieg am vergangenen Sonntag. "Da waren wir unglaublich diszipliniert, hatten eine sehr gute Positionstreue, haben viele gute Abläufe gehabt, sehr guten Fußball gespielt, trotzdem aber auch sehr leidenschaftlich verteidigt."

Genau so soll es auch am Mittwoch aussehen, um nicht im dritten Jahr in Folge schon in der zweiten Pokal-Runde zu scheitern. "Es ist schon ein Thema, dass uns das auf keinen Fall ein drittes Mal passieren sollte", versichert Nagelsmann. "Wir haben die Ambition, den DFB-Pokal zu gewinnen. Deshalb müssen wir morgen gegen Augsburg gewinnen, das ist der Job."