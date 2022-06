Nächster Neuer: Aue holt Burger ins Erzgebirge

Erzgebirge Aue macht nach dem Abstieg in die 3. Liga weiter Nägel mit Köpfen und hat Korbinian Burger verpflichtet. Der 27-jährige Verteidiger kommt von Aufsteiger Magdeburg und unterschreibt bis 2024.

Zweitliga-Absteiger Erzgebirge Aue hat den nächsten Neuzugang vorgestellt: Korbinian Burger kommt vom FC Magdeburg und unterschreibt bei den Lila-Weißen einen Zweijahresvertrag mit Option auf ein weiteres Jahr. Der 27-Jährige absolvierte in der abgelaufenen Spielzeit 17 Spiele (kein Tor) für den Aufsteiger, bei dem sein Vertrag im Sommer ausläuft. Burger stammt ursprünglich aus der Jugend des neuen Ligakonkurrenten der Sachsen, dem TSV 1860 München, wo ihm ein Sprung in die Profimannschaft verwehrt geblieben war.

Nach seiner Zeit bei den Münchner Löwen spielte der Verteidiger in den Zweitvertretungen von Bayern München und Greuther Fürth sowie bei Sonnenhof Großaspach, bevor er in Magdeburg seine Zelte aufschlug. Durch die Neuverpflichtung konnte Aue bereits die nächste Personalentscheidung sicherstellen, nur wenige Stunden vor Burgers Vorstellung wurde bekannt gegeben, dass Routinier Dimitrij Nazarov seinen Vertrag verlängert hat.

Aues Trainer Timo Rost sprach bei der Vorstellung des Neuzugangs in den höchsten Tönen vom neuen Mann, der bereits der achte Neuzugang der Sachsen in diesem Sommer ist. "Er ist in der Defensive universell einsetzbar, kann ein hohes Tempo gehen und besitzt einen starken linken Fuß", erklärte der Trainer. "Das alles hat Korbinian in Magdeburg schon bewiesen. Die Liga ist für ihn also kein Neuland."