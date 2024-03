Nächste Machtdemonstration von Vingegaard - Kämna in Top Ten

Jonas Vingegaard hat bei der Fernfahrt Tirreno-Adriatico seinem souveränen Sieg vom Vortag die nächste Machtdemonstration folgen lassen und auch auf der 6. Etappe sämtliche Rivalen abgeschüttelt.

Vingegaard (Visma-Lease a Bike) setzte am Samstag am steilen Schlussanstieg des sechsten Teilstücks die entscheidende Attacke und sicherte sich seinen zweiten Tagessieg. Vingegaard geht mit einem Vorsprung von 1:24 Minuten auf Verfolger Juan Ayuso in die letzte Etappe am Sonntag.

Der 27-Jährige, der die letzten beiden Ausgaben der Tour de France gewann, attackierte rund sechs Kilometer vor dem Ziel auf dem Monte Petrano. Seine Konkurrenten Ayuso (Spanien/UAE Team Emirates) und Jai Hindley (Australien/Bora-hansgrohe), mit denen sich Vingegaard zuvor vom Hauptfeld abgesetzt hatte, konnten auf dem elf Kilometer langen Anstieg nicht folgen.

Gesamtwertung kaum noch zu nehmen

Vingegaards Vorsprung auf Ayuso, der sich im Sprint Platz zwei sicherte, und Hindley betrug letztlich 26 Sekunden. Als bester Deutscher kam nach 180 Kilometern und 1800 Höhenmetern Hindleys Helfer Lennard Kämna auf einen starken Rang sieben ins Ziel - 46 Sekunden hinter dem Dominator, der schon die fünfte Etappe für sich entschieden hatte und auf seinen früheren Teamkollegen und letztjährigen Sieger Primoz Roglic (Bora-hansgrohe) folgen würde.

Kämna, der im Mai beim Giro d'Italia an den Start gehen wird, verbesserte sich durch seine starke Vorstellung in der Gesamtwertung auf den achten Platz. Sein Rückstand auf Vingegaard beträgt 4:02 Minuten.

Die letzte Etappe beim "Rennen zwischen den Meeren" führt über 154 Kilometer mit Start und Ziel in San Benedetto Del Tronto. In der ersten Hälfte muss das Peloton mehrere unangenehme Anstiege bewältigen, bevor die letzten 80 km an der Küste entlang ausschließlich flach sind und deshalb ein Sprint zu erwarten ist.

6. Etappe Sassoferrato - Cagli (180 km):

1. Jonas Vingegaard Rasmussen (Dänemark) - Team Visma 4:31:57 Std.; 2. Juan Ayuso Pesquera (Spanien) - UAE Team Emirates + 26 Sek.; 3. Jai Hindley (Australien) - Bora-hansgrohe; 4. Isaac Del Toro (Mexiko) - UAE Team Emirates + 36; 5. Thomas Pidcock (Großbritannien) - Ineos Grenadiers + 42; 6. Ben O'Connor (Australien) - AG2R La Mondiale; 7. Lennard Kämna (Fischerhude) - Bora-hansgrohe + 46; 8. Thymen Arensman (Niederlande) - Ineos Grenadiers; 9. Cian Uijtdebroeks (Belgien) - Team Visma + 48; 10. Wouter Poels (Niederlande) - Bahrain Victorious + 1:14 Min.

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 6. Etappe:

1. Jonas Vingegaard Rasmussen (Dänemark) - Team Visma 23:06:32 Std.; 2. Juan Ayuso Pesquera (Spanien) - UAE Team Emirates + 1:24 Min.; 3. Jai Hindley (Australien) - Bora-hansgrohe + 1:52; 4. Isaac Del Toro (Mexiko) - UAE Team Emirates + 2:20; 5. Ben O'Connor (Australien) - AG2R La Mondiale + 2:24; 6. Thymen Arensman (Niederlande) - Ineos Grenadiers + 2:25; 7. Cian Uijtdebroeks (Belgien) - Team Visma + 3:10; 8. Lennard Kämna (Fischerhude) - Bora-hansgrohe + 4:02; 9. Thomas Pidcock (Großbritannien) - Ineos Grenadiers + 4:05; 10. Kevin Vauquelin (Frankreich) - Arkéa - B&B Hotels + 4:24