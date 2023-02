Nächste Hiobsbotschaft für Erfurt: Nach Hajrulla fällt auch Biek aus

Bei Rot-Weiß Erfurt bricht die nächste zentrale Stütze für die kommenden Wochen im Meisterrennen weg. Nachdem sich Romario Hajrulla im Duell mit der VSG Altglienicke verletzt hatte, erwischte es gegen den Chemnitzer FC nun Samuel Biek.

Hajrulla erlitt vergangene Woche bei der 0:2-Niederlage gegen die VSG Altglienicke nach einem Foul eine Einblutung im rechten Knie, der zunächst befürchtete Kreuzbandriss bestätigte sich nicht. Der 24-jährige Angreifer, nicht nur aufgrund seiner bislang acht Saisontreffer ein zentraler Akteur im Spiel von Coach Fabian Gerber, wird Erfurt voraussichtlich für sechs Wochen fehlen.

Beim wichtigen 1:0-Sieg im Duell mit dem Chemnitzer FC fiel nun ein weiterer Stammspieler aus: Samuel Biek, der zuvor in 18 Regionalligaspielen in der Startelf stand, musste kurz vor Schluss verletzt vom Platz. Der 25-jährige defensive Mittelfeldspieler zog sich, wie die folgende Röntgen-Untersuchung ergab, einen Mittelfußbruch zu. Er muss operiert werden und wird mindestens zehn Wochen ausfallen.

Elva gibt sein Comeback

"Nachdem wir in der Hinrunde bis auf wenige Ausnahmen von langwierigen Verletzungen verschont geblieben sind, kommt es nun knüppeldick. Die Ausfälle sind brutal bitter für die Spieler selbst, aber auch für uns als Mannschaft in dieser wichtigen Phase der Saison", so Cheftrainer Gerber.

Eine gute Nachricht gab es am vergangenen Wochenende aber auch: Bei RWE gab Stürmer Caniggia Elva sein Comeback, nach einer Knieoperation stand der ehemalige Drittligaprofi (105 Einsätze für den VfB Stuttgart II, die Würzburger Kickers und den FC Ingolstadt) erstmals seit fast zwei Jahren wieder auf dem Platz. "Ich bin noch nicht topfit, aber sehr froh, endlich wieder zu spielen", so der 26-Jährige nach seiner Einwechslung in der 77. Minute.

Für die Erfurter steht am kommenden Samstag ein besonderes Spiel an: Im Thüringen-Derby geht es ab 16 Uhr zum FC Carl Zeiss Jena. Der Rivale steht aktuell mit vier Zählern Abstand auf Rang drei und peilt ebenso noch die Meisterschaft in der Regionalliga Nordost an.