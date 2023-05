Nadal sagt French Open ab und kündigt Karriereende an

Rafael Nadal kann seinen Titel bei den French Open nicht verteidigen: Der Rekordsieger von Paris verpasst das Turnier verletzungsbedingt erstmals seit 19 Jahren, wie der 36-Jährige am Donnerstag bei einer Pressekonferenz bestätigte - und blickte schon voraus.

Es sind anhaltende Beschwerden am Hüftbeuger, die für den Spanier das Mitwirken in der französischen Metropole unmöglich machen. "Ich habe jeden Moment gearbeitet. Es ist unmöglich, das erste Mal seit vielen Jahren", bedauerte Nadal und fügte auf der Pressekonferenz in seiner Tennis-Akademie auf Mallorca an: "Es ist sehr schwierig für mich. Ich habe nicht vor, in den nächsten Monaten zu spielen."

Mein Ziel ist es, im kommenden Jahr noch einmal alle Turniere zu genießen, die mir etwas bedeutet haben. Rafael Nadal

Gleichzeitig sprach Nadal davon, 2024 seine ruhmreiche Karriere zu beenden. "Das nächste Jahr soll mein letztes sein", sagte er. Nach der kommenden Saison soll nach aktuellem Stand dann endgültig Schluss sein. "Ich kann es nicht 100 Prozent sagen, weil man nie weiß, was passiert. Aber mein Ziel ist es, im kommenden Jahr noch einmal alle Turniere zu genießen, die mir etwas bedeutet haben", meinte Nadal.

Seit den Australian Open im Januar hat Nadal kein einziges Match mehr absolviert und konnte somit bei seiner so geliebten Sandplatzsaison überhaupt nicht eingreifen. Der Grand-Slam-Rekordchampion konnte den Schläger weder in Monte Carlo, in Barcelona sowie auch nicht in Madrid und Rom schwingen.

Im vergangenen Jahr war Nadal rechtzeitig fit geworden und beeindruckte in Roland Garros trotz starker Fußprobleme mit tollen Vorstellungen, die ihn schließlich zum erneuten Titelgewinn trugen. Mit 22 Siegen - 14 davon in Paris - liegt der Sandplatzkönig in der ewigen Liste der Grand-Slam-Champions gemeinsam mit dem Serben Novak Djokovic vorne.