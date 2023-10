Nachnominierter Riedel muss U 21 verlassen

Erneutes Verletzungspech bei der deutschen U-21-Auswahl: Clemens Riedel ist angeschlagen und fällt für das EM-Qualifikationsspiel in Bulgarien aus.

Dabei stieß Riedel erst am Wochenende zur U 21, nachdem U-21-Nationalcoach Antonio Di Salvo wegen der Verletzungen von Herthas Marton Dardai und Düsseldorfs Jamil Siebert ihn sowie den Gladbacher Rocco Reitz nachnominiert hatte. Doch für das Darmstädter Talent ist seine Zeit bei der deutschen U 21 schon wieder beendet.

"Clemens Riedel ist angeschlagen und fällt für unser EM-Qualifikationsspiel am Freitag gegen Bulgarien aus", teilte der DFB am Mittwoch auf X (vormals Twitter) mit. Die Art der Verletzung wurde allerdings nicht genannt.

Riedel spielt seit Sommer 2019 für den SV Darmstadt 98, in der vergangenen Spielzeit schaffte er seinen Durchbruch und trug in 28 Zweitligapartien zum Aufstieg der Lilien bei. In der laufenden Bundesligasaison kam er viermal zum Einsatz, davon zweimal von Beginn an.

Im Rahmen der Qualifikation trifft die deutsche U 21 am kommenden Freitag (18.15 Uhr, LIVE! bei kicker) in Sofia auf die Auswahl Bulgariens. Ursprünglich stand anschließend für den 17. Oktober das Gastspiel in Israel auf dem Programm. Die Partie wurde aber nach der Gewalteskalation im Nahen Osten abgesagt.