Nachfahre von Autobauer Ford: US-Investor erwirbt Anteile am SSV Ulm 1846 Fußball

Die SSV Ulm 1846 Ulm Fußball GmbH & Co. KGaA hat einen neuen Gesellschafter. Wie der Zweitliga-Aufsteiger am Mittwoch bekannt gab, sichert sich ein US-Investor 15 Prozent der Anteile an der Kapitalgesellschaft - ohne dabei einen Sitz im Aufsichtsrat zu erhalten.

Wie die Spatzen in einer Vereinsmitteilung schreiben, hat Calvin Ford 15 Prozent der Anteile an der Kapitalgesellschaft erworben. Dabei handelt es sich nach Informationen der Südwest Presse um Aktien im Gesamtwert von 3,4 Millionen Euro. Der US-Amerikaner erhält im Gegenzug keine weiteren Rechte, auch einen Sitz im Aufsichtsrat wird er nicht einnehmen. Robert Straub und Jürgen Baumgartner haben ihre Anteile hingegen abgegeben.

Gesellschafter sorgt für Planungssicherheit

"Dass sich Calvin Ford aus emotionalen Gründen für ein Investment in unseren SSV entscheidet zeigt, dass wir auf einem sehr guten Weg sind und der Verein die Menschen begeistert", freut sich Geschäftsführer Markus Thiele über den Einstieg des neuen Gesellschafters. "Das Engagement ermöglicht uns eine Sicherheit für die Planung der nächsten Monate. Wir sind froh, dass wir solch angenehme und konstruktive Gespräche geführt haben und die Zusage des Engagements bereits vor dem Aufstieg getätigt wurde.“

"Mein Interesse am SSV Ulm 1846 Fußball begann damit, dass ich diese magische Saison verfolgt habe - ein Team, das gerade in die 3. Liga aufgestiegen ist und sich schnell in der Tabelle nach oben gearbeitet hat, mit der Chance auf einen Aufstieg in die 2. Bundesliga. Als ich anfing, mehr über die Mannschaft, das Management, die unglaublichen Fans und die Geschichte der Stadt Ulm zu erfahren, entwickelte sich eine Gelegenheit, die ich nicht ignorieren konnte", erklärt Ford, Ur-Ur-Enkel von Autobauer Henry Ford, seinen Einstieg.

"Ich freue mich sehr darauf, Teil dieser Gemeinschaft zu sein und an der Begeisterung für diesen Fußballverein und die Zukunft, die vor uns liegt, teilzuhaben. Meine Familie und ich freuen uns darauf, in den kommenden Jahren viel Zeit in Ulm zu verbringen." Bereits zum Saisonabschluss gegen den SC Verl am Samstag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) soll Ford erstmals im Donaustadion vor Ort sein.