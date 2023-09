Nach zweifelhaftem OFC-Abschied: Halle verpflichtet Zieleniecki

Der Hallesche FC hat seinen Kader nach Transferschluss noch einmal verstärkt: Der zuletzt vereinslose Sebastian Zieleniecki (28) wechselt zum Drittligisten.

Dieser Wechsel überrascht in der Nachbetrachtung dann doch - und hat ein gewisses "Geschmäckle": Sebastian Zieleniecki schließt sich mit sofortiger Wirkung dem Halleschen FC an. Erst Ende August hatten sich sein Ex-Klub Kickers Offenbach und er auf die vorzeitige Auslösung seines eigentlich bis 2025 gültigen Vertrags geeinigt.

Vorausgegangen war eine wochen-, fast schon monatelange Hängepartie, in der der 28-jährige Verteidiger krankgeschrieben war. Angeblich, um die Rückkehr in seine polnische Heimat zu erzwingen. Zieleniecki hatte seit Januar 2020 insgesamt 104 Regionalliga-Spiele (fünf Tore) für den OFC absolviert und in der Saison 2022/23 sogar die Kapitänsbinde getragen.

In Halle soll Zieleniecki nun mithelfen, die Vakanz in der Defensive zu beheben. "Sebastian ist ein bulliger, schnellkräftiger Innenverteidiger, der mit seiner Erfahrung und Physis unsere Defensive verstärken wird", ist HFC-Sportdirektor Thomas Sobotzik überzeugt. Der ehemalige polnische Nationalspieler wird beim Drittligisten mit der Rückennummer 2 auflaufen.

Mit dem Abwehrchef war die OFC-Defensive eine Bank

Im Sommer 2012 war Zieleniecki aus seiner polnischen Heimat nach Cremona gewechselt, um dort durchzustarten. 2016 hatte er das Abenteuer Italien aber für beendet erklärt und spielte fortan dreieinhalb Jahre bei Widzew Lodz. Im Januar 2020 nahm Zieleniecki schließlich die Herausforderung in Offenbach an und spielte besonders in den Saisons 2020/21 (alle 42 Einsätze, drei Treffer) und 2021/22 (35 Einsätze, ein Treffer) eine tragende Rolle.

In den besagten Saisons stellte der OFC mit Abwehrchef Zieleniecki jeweils die beste Defensive der Liga - mit 32 (2020/21) und 26 Gegentreffern (2021/22). In der Spielzeit 2022/23 stand er auch wegen eines Sehnenanrisses nur noch 24-mal auf dem Rasen, dabei immer von Beginn an.

Nun lässt sich Zieleniecki auf das Abenteuer 3. Liga ein. Und es wartet reichlich Arbeit: Nach fünf Spielen hat der Tabellenelfte aus Halle bereits zehn Gegentreffer kassiert - einzig Verl (elf) zeigte sich noch anfälliger.